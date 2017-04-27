МРСК Центра опубликовала финансовую отчетность за 1 квартал 2017 года по РСБУ

Согласно подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета отчетности за 1 квартал 2017 года выручка МРСК Центра составила 24,3 млрд рублей, в том числе выручка от передачи электроэнергии – 23,6 млрд рублей, от технологического присоединения – 0,3 млрд рублей, от продажи электроэнергии и мощности – 0,2 млрд рублей и прочая выручка – 0,2 млрд рублей.



Прибыль от продаж составила 4,0 млрд рублей, рентабельность прибыли от продаж выросла и составила 16,5%. Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA2) достигла 6,5 млрд рублей, при этом рентабельность по показателю увеличилась до 26,7%. Чистая прибыль оказалась на 1,1 млрд рублей выше значения за аналогичный период прошлого года и составила 2,1 млрд рублей.



Выручка за услуги по передаче электроэнергии по итогам 1 квартала 2017 года продемонстрировала рост относительно аналогичного периода 2016 года благодаря увеличению объема оказанных услуг по передаче электроэнергии.



Рост выручки за услуги по технологическому присоединению за отчетный период составил 50,0% и связан с исполнением договоров технологического присоединения в категории свыше 150 кВт.



В отчетном периоде появилась новая статья выручки – от продажи электроэнергии и мощности в связи с исполнением ПАО «МРСК Центра» с 01.12.2016 функций гарантирующего поставщика на территории Тверской области в отношении зоны деятельности АО «Транссервисэнерго» на основании приказа Минэнерго России.



Основной причиной роста себестоимости стал рост неподконтрольных расходов, связанных с покупкой электроэнергии на компенсацию потерь, оплатой услуг ФСК ЕЭС и ТСО, а так же рост амортизации. Показатель EBITDA увеличился на 1,9 млрд рублей, что связано, главным образом, с ростом выручки от передачи электроэнергии, этот же фактор оказал положительное влияние на итоговый финансовый результат за анализируемый период.



Объем услуг по передаче электроэнергии составил 15,1 млрд кВт*ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло увеличение объемов на 2,7%, что в значительной степени связано с увеличением электропотребления крупными производителями из агропромышленного и металлургического секторов экономики. Наибольший прирост объемов услуг по передаче электроэнергии был зафиксирован в Белгородской и Липецкой областях. При приведении показателей в сопоставимые условия уровень потерь электроэнергии сократился на 0,36 п.п., что свидетельствует о положительных результатах работы в области энергосбережения и снижения потерь.



Совокупные активы компании по состоянию на 31 марта 2017 года увеличились на 1,7% и составили 124,8 млрд рублей. Чистые активы компании составили 59,8 млрд рублей. Чистый долг3 существенно снизился до 35,3 млрд рублей (на 31 декабря 2016 года – 40,7 млрд рублей), что обусловлено достаточным объемом собственных денежных ресурсов для покрытия текущих и инвестиционных расходов компании.