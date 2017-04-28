Потребители задолжали Пермскому филиалу "Т Плюс" 11 млрд рублей

Пермский филиал «Т Плюс» фиксирует рост задолженности за тепловую энергию. Это вызывает особенное беспокойство накануне завершения отопительного сезона и начала летней ремонтной кампании. Систематические нарушения платежной дисциплины оказывают влияние на качество подготовки тепловой инфраструктуры, отмечают энергетики.



По итогам I квартала 2017 года общий долг перед теплоснабжающими организациями «Т Плюс» в Прикамье достиг 11 млрд рублей, за январь-март прирост задолженности составил 1,1 млрд рублей. Как и последние несколько лет, большая часть долгов приходится на УК-посредников: 6,3 млрд рублей (57% от всей задолженности).



«Антирейтинг» нерадивых УК возглавляет ООО «Мастер комфорта» – 202,3 млн рублей долга, ООО УК «ТехКомфорт» – долг 184 млн рублей, ООО УК «Моторостроитель» – 178,9 млн рублей долга. За отчетные три месяца их совокупные долги выросли на 30,2 млн рублей. В отношении всех УК-посредников из числа должников применяются все предусмотренные законом меры воздействия: направляются иски в суд, проводятся рейды совместно с судебными приставами, заявления о фактах нецелевого расходования денежных средств передаются в правоохранительные органы для проверки и возбуждения уголовных дел. Особое внимание уделяется ООО УК «Моторостроитель», по жилому фонду которого наблюдаются факты перевода домов на УК-«клон».



Долги ТСЖ за теплоэнергию составляют 1,2 млрд рублей – рост с начала года на 90 млн рублей, промышленных потребителей – 52,8 млн рублей (сокращение с января на 41%).



Население имеет долг за теплоэнергию в размере 2,1 млрд рублей (1,5 млрд рублей из этой суммы – долги с просрочкой 3 и более месяцев). В целом, отмечается положительная динамика по задолженности граждан, которые вносят платежи напрямую энергетикам. Так, процент собираемости по «прямым» квитанциям за тепловые услуги по итогам первого квартала 2017 года составляет 82,5% (в аналогичном периоде прошлого года – 76,72%).



Действуя в интересах жителей, энергетики «Т Плюс» предоставили должникам за теплоэнергию возможность погасить свои обязательства без дополнительных штрафов в рамках весенней акции «Амнистия пени». Предложение востребовано населением накануне начала сезона отпусков, отмечают в энергокомпании.



В городах Прикамья наибольший долг имеют потребители Перми – 8,2 млрд рублей (прирост с начала года – 1 млрд рублей), более половины – 4,8 млрд рублей – приходится на управляющие компании. Уровень долгов за теплоэнергию остается критическим в г. Чайковский – более 1 млрд рублей. 88% этой суммы накопили УК – 901 млн рублей.



Соблюдение платежной дисциплины потребителями – принципиальный вопрос накануне старта ремонтной кампании, считает директор Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков: «Энергетики готовы выполнять свои обязательства по подготовке города к зиме. Однако для проведения всех ремонтов и мероприятий по благоустройству необходимо, чтобы энергоресурсы оплачивались вовремя и в полном размере. Уже сегодня в Прикамье созданы предпосылки для оздоровления рынка управления жильем, внедрена и применяется система прямых расчетов за тепло. Со своей стороны, мы призываем должников выполнить свои обязательства и погасить все долги».