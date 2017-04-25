Представитель ОАО "Сетевая компания" поделилась опытом внедрения "Бережливого производства" в деятельность компании

Заместитель генерального директора ОАО «Сетевая компания» Наталья Назарова приняла участие в семинаре-совещании «Опыт реализации теории и практики «Бережливого производства» в образовательном процессе учебных учреждений и в практической деятельности предприятий», который состоялся в Казанском государственном энергетическом университете.



В семинаре приняли участие представители Минпромторга РТ, ОАО «Сетевая компания», АО «Татэнерго», Казанского (Поволжского) Федерального университета, Удмуртского государственного университета, общеобразовательных школ, АНО «Японский центр» «Кайдзен» Краснодарского края - организатора ежегодных международных саммитов по «Бережливому производству», а также сотрудники КГЭУ.



Основная цель мероприятия – знакомство с опытом ведущих образовательных учреждений РТ и РФ в данной области и распространение его в учебном процессе при подготовке профессиональных кадров. В рамках семинара также состоялось знакомство с лучшими практиками энергетических компаний РТ по внедрению направления «Бережливое производство». Особое внимание было уделено требованиям, предъявляемым к высшей школе со стороны энергокомпаний в части компетенций, которыми должны обладать выпускники вуза.



В частности, заместитель генерального директора ОАО «Сетевая компания» Наталья Назарова в своем выступлении высказала пожелание об объединении усилий образования и бизнеса - молодые кадры, приходящие с вузовской скамьи должны уже иметь знания и практические навыки применения принципов и методов Бережливого производства. Другое перспективное, по ее мнению, направление – это подготовка квалифицированных лин-менеджеров для предприятий. В своем выступлении представитель «Сетевой компании» рассказала о том, что к внедрению концепции lean production - Производственной системы «Энергия» (PSE), основанной на принципах и методах Бережливого производства, в компании приступили в 2014 году. За это время путем «проб и ошибок» был накоплен большой опыт, которым она поделилась с участниками семинара. «Наше твердое убеждение: в какой бы сфере не применялся подход бережливого производства, он всегда требует некоторой адаптации под конкретные условия. Только в этом случае его применение позволит добиться существенного повышения эффективности работы и сокращения потерь», - подчеркнула она, призывая к внедрению методов БП другие энергокомпании Татарстана - с целью совершенствования производственной деятельности и дальнейшего обмена опытом, приобретаемым в этом направлении.