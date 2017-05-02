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Отраслевые новости: В мире

Путин заявил, что Германия остается ведущим экономическим партнером России

Путин заявил, что Германия остается ведущим экономическим партнером России

2 мая 2017, 17:46
Рубрика: В мире
Метки: ЭКОНОМИКА

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Германия остается ведущим экономическим партнером России, в начале 2017 года товарооборот между странами вырос более чем на 40%, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Россия стремится выстраивать сотрудничество с Федеративной Республикой Германией на принципах взаимной выгоды, уважения, равноправия и учета интересов друг друга. Несмотря на известные политические сложности и колебания глобальной экономической конъюнктуры, ФРГ остается ведущим внешнеполитическим экономическим партнером нашей страны", — сказал Путин.

Он обратил внимание на рост товарооборота между странами.

"Говоря о положении дел в двусторонней торговле, мы с удовлетворение констатировали наметившийся рост товарооборота: за январь-февраль его объем увеличился на 43%. Отмечу, что ФРГ является крупнейшим покупателем российского природного газа, поставки из России покрывают почти 35% потребностей немецкого рынка", — добавил президент России.

Источник: РИА Новости.

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