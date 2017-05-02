Россия и Словакия подписали ряд международных соглашений

Фоторепортаж RusCable.Ru
2 мая 2017, 14:18
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ
В г. Москве прошло очередное заседание Межправительственной Комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Словацкой Республикой и Российской Федерацией под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и Министра экономики Словакии Петера Жиги.
Основной темой заседания стал диалог о преодолении спада во взаимном товарообороте.
Вместе с тем, первые месяцы 2017 года дают поводы говорить о развороте тренда последних лет. Так, в январе-феврале по данным российской статистики объем торговли между странами вырос более чем на 40% (+43,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года), составив 814,5 млн долларов.
На заседании стороны проговорили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и пришли к выводу, что у российско-словацких отношений - хорошие перспективы и значительный потенциал.
В частности, в структуре Межправительственной комиссии создана отдельная рабочая группа по здравоохранению.
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров выразил уверенность в том, что ее работа позволит углубить сотрудничество в этой сфере. Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время появится новая группа по таможенному регулированию.
Также важным достижением в российско-словацких взаимоотношениях стало разрешение вопросов по проекту создания циклотронного центра в
г. Братиславе, решение о строительстве которого было принято еще в 1996 году.
Циклотрон (ускоритель элементарных частиц, предназначенный для физических экспериментов) и часть оборудования для него были изготовлены в 2007 г. в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна), но строительство здания было приостановлено.
31 марта 2017 года было подписано Соглашение между Объединенным институтом ядерных исследований и Управлением по метрологии, стандартизации и исследованиям Словакии о передаче права собственности на оборудование российскому институту. При этом, ОИЯИ обеспечит доступ словацких ученых к оборудованию для проведения совместных исследований и подготовку словацких специалистов.
В ходе заседания МПК был подписан ряд Соглашений:
-Дополнение к межведомственному соглашению о сотрудничестве в области образования, предусматривающее выделение 200 квот словацким студентам-ядерщикам;
-Программа совместных действий Министерства культуры Российской Федерации и Министерства транспорта и строительства Словацкой Республики по сотрудничеству в области туризма на период 2018-2021 гг..;
-Меморандум о сотрудничестве между АО «Корпорация развития Владимирской области» и компанией «FESTAP s.r.o»;
-Меморандум о начале производства медицинской техники в Российской Федерации;
-Меморандум о взаимопонимании между Академией стандартизации, метрологии и сертификации и Университетoм им. Матея Бэла в г. Банска-Бистрица;
-Соглашение о сотрудничестве между Словацко-Российским Деловым Советом и российской компанией «Веломоторс»;
Завершилось заседание подписанием итогового протокола XVIII Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Словацкой Республикой.
"Существенный интерес к развитию сотрудничества со Словакией проявляет российский малый и средний бизнес. Это хорошо видно на примере вчерашнего предпринимательского форума, прошедшего на площадке РЭЦ. Налаживание новых контактов в дальнейшем мы продолжим поддерживать через бизнес-миссии, выставочные и конгрессные мероприятия", - заключил Денис Мантуров.