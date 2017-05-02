Россия и Словакия подписали ряд международных соглашений

В г. Москве прошло очередное заседание Межправительственной Комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Словацкой Республикой и Российской Федерацией под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и Министра экономики Словакии Петера Жиги.



Основной темой заседания стал диалог о преодолении спада во взаимном товарообороте.



Вместе с тем, первые месяцы 2017 года дают поводы говорить о развороте тренда последних лет. Так, в январе-феврале по данным российской статистики объем торговли между странами вырос более чем на 40% (+43,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года), составив 814,5 млн долларов.



На заседании стороны проговорили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и пришли к выводу, что у российско-словацких отношений - хорошие перспективы и значительный потенциал.



В частности, в структуре Межправительственной комиссии создана отдельная рабочая группа по здравоохранению.



Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров выразил уверенность в том, что ее работа позволит углубить сотрудничество в этой сфере. Кроме того, он сообщил, что в ближайшее время появится новая группа по таможенному регулированию.



Также важным достижением в российско-словацких взаимоотношениях стало разрешение вопросов по проекту создания циклотронного центра в

г. Братиславе, решение о строительстве которого было принято еще в 1996 году.



Циклотрон (ускоритель элементарных частиц, предназначенный для физических экспериментов) и часть оборудования для него были изготовлены в 2007 г. в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна), но строительство здания было приостановлено.



31 марта 2017 года было подписано Соглашение между Объединенным институтом ядерных исследований и Управлением по метрологии, стандартизации и исследованиям Словакии о передаче права собственности на оборудование российскому институту. При этом, ОИЯИ обеспечит доступ словацких ученых к оборудованию для проведения совместных исследований и подготовку словацких специалистов.



В ходе заседания МПК был подписан ряд Соглашений:



-Дополнение к межведомственному соглашению о сотрудничестве в области образования, предусматривающее выделение 200 квот словацким студентам-ядерщикам;



-Программа совместных действий Министерства культуры Российской Федерации и Министерства транспорта и строительства Словацкой Республики по сотрудничеству в области туризма на период 2018-2021 гг..;



-Меморандум о сотрудничестве между АО «Корпорация развития Владимирской области» и компанией «FESTAP s.r.o»;



-Меморандум о начале производства медицинской техники в Российской Федерации;



-Меморандум о взаимопонимании между Академией стандартизации, метрологии и сертификации и Университетoм им. Матея Бэла в г. Банска-Бистрица;



-Соглашение о сотрудничестве между Словацко-Российским Деловым Советом и российской компанией «Веломоторс»;



Завершилось заседание подписанием итогового протокола XVIII Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Словацкой Республикой.



"Существенный интерес к развитию сотрудничества со Словакией проявляет российский малый и средний бизнес. Это хорошо видно на примере вчерашнего предпринимательского форума, прошедшего на площадке РЭЦ. Налаживание новых контактов в дальнейшем мы продолжим поддерживать через бизнес-миссии, выставочные и конгрессные мероприятия", - заключил Денис Мантуров.