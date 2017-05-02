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Ученые обсудили вопросы управления жизненным циклом высокотехнологичной продукции

Ученые обсудили вопросы управления жизненным циклом высокотехнологичной продукции

2 мая 2017, 15:27
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: КОНФЕРЕНЦИИ

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В Москве прошла вторая научно-практическая конференция «Управление созданием научно-технического задела в жизненном цикле высокотехнологичной продукции — 2017», организованная Военно-промышленной комиссией Российской Федерации, ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н. Е. Жуковского» и ФГБУН «Институт проблем управления имени В. А. Трапезникова РАН».

Первая конференция «Методы и технологии управления жизненным циклом сложных изделий и инженерных объектов» прошла в 2014 году в Крыловском государственном научном центре, где, в частности, были рассмотрены методические основы управления жизненным циклом технологий и оценки уровней готовности технологий к промышленному применению.

В ходе второй конференции основное внимание было уделено проблемам управления начальными стадиями жизненного цикла перспективных технологий и наукоемких продуктов, а также современным методам их решения. Основные доклады были представлены генеральным директором ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского» Андреем Дутовым, начальником управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России полковником С. Е. Панковым и директором Института проблем управления РАН Дмитрием Новиковым.

Стадии прикладных исследований и разработок, то есть начальные стадии жизненного цикла, закладывают основу эффективности и конкурентоспособности наукоемкой продукции. При этом именно в сфере управления процессами прикладных исследований и разработок наблюдается наибольший дефицит научно обоснованных и успешных методов управления, организационных решений, средств автоматизации. Участники конференции рассмотрели современные подходы к созданию эффективной системы управления прикладными исследованиями как неотъемлемого элемента комплексной системы управления полным жизненным циклом наукоемкой продукции, каковой являются комплексы вооружения, военной и специальной техники.

Специалисты Крыловского центра, принявшие участие в конференции, представили ряд докладов, посвященных проблемам создания и использования суперкомпьютерных технологий при проектировании высокотехнологичной продукции, информационным системам учета и управления результатами научно-технической деятельности и нормативно-техническому обеспечению в сфере управления созданием научно-технического задела.

Компания: АГНЦ

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