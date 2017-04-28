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Пресс-релизы

"Уралэлектромедь" начала производить топливо взамен дорогостоящего кокса

Уралэлектромедь начала производить топливо взамен дорогостоящего кокса

2 мая 2017, 15:04
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ

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 В филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) приступили к производству топливных брикетов, которые будут использоваться в качестве топлива для шахтных печей. Себестоимость 1 тонны брикетов из коксовой мелочи и пыли  в 2 раза ниже, чем у кокса. Сырьем для производства брикетов служит коксовая мелочь, которая также как и кокс, закупается на рынке, но стоит в несколько раз дешевле.

По словам главного инженера филиала Олега Берняева, брикеты – это хорошая альтернатива дорогостоящему коксу. Новый топливный продукт по своим качественным характеристикам абсолютно идентичен доменному коксу.

- Заменив кокс топливными брикетами примерно на 30%, мы сможем экономить на закупке энергоресурсов, что в конечном итоге позволит снизить себестоимость черновой меди, - отметил он.

Эксперименты по получению коксовых брикетов проводились с августа 2015 года, как в лаборатории исследовательского центра АО "Уралэлектромедь", так и в условиях производства. Реализовать проект удалось благодаря новому прессу «LUDMAN» (США), установленному в цехе брикетирования в 2015 году. За счет высокой производительности, «американец» позволяет без ущерба для основной технологии брикетирования мелкодисперсного сырья изготавливать аналогичные брикеты из коксовой мелочи.

В настоящий момент филиал приступил к использованию брикетов на постоянной основе на всех трех шахтных печах. На предприятии рассчитывают получать  до 700 тонн топливных брикетов в месяц.

Компания: УГМК
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