В Минэнерго России создан новый департамент по проектному управлению

Фоторепортаж с выставки
2 мая 2017, 16:45
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В рамках оптимизации работы и исполнения текущих задач в Минэнерго России Приказом Министра создан новый департамент, который будет заниматься координацией проектного управления, вопросами энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конгрессно-выставочной деятельностью.
Деятельность Департамент проектного управления и обеспечения деятельности Министерства напрямую связана с задачами, сформулированными Председателем Правительства Дмитрием Медведевым в октябре прошлого года на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам ориентировал всех членов Правительства на важность создания проектного управления: «Все вы активнее включитесь в проектную деятельность, займётесь вопросами, которые волнуют огромное количество людей, причём будете делать это не формально, а с нацеленностью на конкретный результат, чего и требует проектная деятельность». Было подписано соответствующее Постановление Правительства РФ № 1050, которое устанавливает порядок организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации.
В рамках ведомственной проектной деятельности Минэнерго России утвердило 8 следующих проектов:
Курировать подразделение будет заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын.