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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

В Минэнерго России создан новый департамент по проектному управлению

В рамках оптимизации работы и исполнения текущих задач в Минэнерго России Приказом Министра создан новый департамент, который будет заниматься координацией проектного управления, вопросами энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конгрессно-выставочной деятельностью.

Деятельность Департамент проектного управления и обеспечения деятельности Министерства напрямую связана с задачами, сформулированными Председателем Правительства Дмитрием Медведевым в октябре прошлого года  на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам ориентировал всех членов Правительства на важность создания проектного управления: «Все вы активнее включитесь в проектную деятельность, займётесь вопросами, которые волнуют огромное количество людей, причём будете делать это не формально, а с нацеленностью на конкретный результат, чего и требует проектная деятельность». Было подписано соответствующее Постановление Правительства РФ № 1050, которое устанавливает порядок организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации. 

В рамках ведомственной проектной деятельности Минэнерго России утвердило 8 следующих проектов:

  • Доступность электроэнергетической инфраструктуры
  • Доступность газотранспортной инфраструктуры
  • Развитие зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации
  • Создание  Общего электроэнергетического рынка государств-членов Евразийского экономического союза
  • Индустриальный интернет в электроэнергетике
  • Единая техническая политика – надежность электроснабжения
  • Формирование, хранение, ведение и организация использования информационных ресурсов топливно-энергетического комплекса, организационно-технологическое сопровождение функционирования государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК)
  • Создание механизма  участия розничных потребителей электрической энергии на оптовом рынке через единую группу точек поставки

Курировать подразделение будет заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын.

Компания: Министерство энергетики РФ

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