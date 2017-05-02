В Минэнерго России создан новый департамент по проектному управлению

В рамках оптимизации работы и исполнения текущих задач в Минэнерго России Приказом Министра создан новый департамент, который будет заниматься координацией проектного управления, вопросами энергосбережения и повышения энергетической эффективности, конгрессно-выставочной деятельностью.

Деятельность Департамент проектного управления и обеспечения деятельности Министерства напрямую связана с задачами, сформулированными Председателем Правительства Дмитрием Медведевым в октябре прошлого года на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам ориентировал всех членов Правительства на важность создания проектного управления: «Все вы активнее включитесь в проектную деятельность, займётесь вопросами, которые волнуют огромное количество людей, причём будете делать это не формально, а с нацеленностью на конкретный результат, чего и требует проектная деятельность». Было подписано соответствующее Постановление Правительства РФ № 1050, которое устанавливает порядок организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации.

В рамках ведомственной проектной деятельности Минэнерго России утвердило 8 следующих проектов:

Доступность электроэнергетической инфраструктуры

Доступность газотранспортной инфраструктуры

Развитие зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации

Создание Общего электроэнергетического рынка государств-членов Евразийского экономического союза

Индустриальный интернет в электроэнергетике

Единая техническая политика – надежность электроснабжения

Формирование, хранение, ведение и организация использования информационных ресурсов топливно-энергетического комплекса, организационно-технологическое сопровождение функционирования государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК)

Создание механизма участия розничных потребителей электрической энергии на оптовом рынке через единую группу точек поставки

Курировать подразделение будет заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын.