В НИУ "МЭИ" пройдет открытая лекция руководителя Подкомитета В5 РНК СИГРЭ А.В. Жукова

24 мая 2017 года в Национальном исследовательском университете «МЭИ» состоится открытая онлайн-лекция «Развитие технологии синхронизированных векторных измерений в ЕЭС России для задач оперативно-диспетчерского управления и мониторинга эксплуатационного состояния электрооборудования».

Осуществлять просмотр лекции в режиме онлайн будет возможно на канале Youtube, на портале НИУ «МЭИ» и в режиме видеоконференции.

Перед студентами выступит Андрей Васильевич Жуков, руководитель Подкомитета В5 «Релейная защита и автоматика» РНК СИГРЭ, к.т.н., «доктор электротехники», действительный член АЭН РФ, заместитель директора по управлению режимами ЕЭС АО «СО ЕЭС».

Цель лекции - повышение знаний в области управления энергосистемами студентов, магистрантов и аспирантов профильных специальностей.

Мероприятие пройдет при поддержке Подкомитета В5 РНК СИГРЭ «Релейная защита и автоматика» и Молодежной секции РНК СИГРЭ.

На лекции студенты познакомятся с историей развития технологии СВИ в ЕЭС России и за рубежом, с требованиями нормативных и регламентирующих документов в этой области, а также узнают о перспективных направлениях по развитию и применению технологии СВИ.

По вопросам участия обращаться: Ольга Николаева (nikolaevacigre@yandex.ru, 8-965-348-53-45).