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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

В НИУ "МЭИ" пройдет открытая лекция руководителя Подкомитета В5 РНК СИГРЭ А.В. Жукова

В НИУ МЭИ пройдет открытая лекция руководителя Подкомитета В5 РНК СИГРЭ А.В. Жукова

2 мая 2017, 15:49
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, МЭИ

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24 мая 2017 года в Национальном исследовательском университете «МЭИ» состоится открытая онлайн-лекция «Развитие технологии синхронизированных векторных измерений в ЕЭС России для задач оперативно-диспетчерского управления и мониторинга эксплуатационного состояния электрооборудования».

Осуществлять просмотр лекции в режиме онлайн будет возможно на канале Youtube, на портале НИУ «МЭИ» и в режиме видеоконференции.

Перед студентами выступит Андрей Васильевич Жуков, руководитель Подкомитета В5 «Релейная защита и автоматика» РНК СИГРЭ, к.т.н., «доктор электротехники», действительный член АЭН РФ, заместитель директора по управлению режимами ЕЭС АО «СО ЕЭС».

Цель лекции - повышение знаний в области управления энергосистемами студентов, магистрантов и аспирантов профильных специальностей.

Мероприятие пройдет при поддержке Подкомитета В5 РНК СИГРЭ «Релейная защита и автоматика» и Молодежной секции РНК СИГРЭ.

На лекции студенты познакомятся с историей развития технологии СВИ в ЕЭС России и за рубежом, с требованиями нормативных и регламентирующих документов в этой области, а также узнают о перспективных направлениях по развитию и применению технологии СВИ.

По вопросам участия обращаться: Ольга Николаева (nikolaevacigre@yandex.ru, 8-965-348-53-45).

По техническим вопросам: Максим Коростелев (korostelev.maxim2015@ya.ru).

Компания: РНК СИГРЭ
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