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Отраслевые новости: Россия

В России модернизируют жилищно-коммунальное хозяйство

В России модернизируют жилищно-коммунальное хозяйство

2 мая 2017, 17:28
Рубрика: Россия
Метки: ЖКХ

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В России собираются модернизировать жилищно-коммунальное хозяйство. Проработать этот вопрос премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минстрою, Минфину, Минэкономразвития, Минэнерго и ФАС.

Поручение было дано по итогам обсуждения в Госдуме отчёта о деятельности правительства за 2016 год, уточняет пресс-служба кабмина.

Предоставить в правительство согласованные предложения о необходимости разработки программного документа, направленного на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, ведомства должны до 22 мая 2017 года.

Источник: Российская Газета

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