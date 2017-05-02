В России модернизируют жилищно-коммунальное хозяйство

Российский международный энергетический форум
2 мая 2017, 17:28
Рубрика: Россия
Метки: ЖКХ
В России собираются модернизировать жилищно-коммунальное хозяйство. Проработать этот вопрос премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минстрою, Минфину, Минэкономразвития, Минэнерго и ФАС.
Поручение было дано по итогам обсуждения в Госдуме отчёта о деятельности правительства за 2016 год, уточняет пресс-служба кабмина.
Предоставить в правительство согласованные предложения о необходимости разработки программного документа, направленного на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, ведомства должны до 22 мая 2017 года.
Источник: Российская Газета