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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Белгородские энергетики обеспечили освещение мемориала в честь воинов-освободителей в Шебекинском районе

Белгородские энергетики обеспечили освещение мемориала в честь воинов-освободителей в Шебекинском районе

3 мая 2017, 15:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БЕЛГОРОДЭНЕРГО

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В преддверии 72-й годовщины Великой Победы сотрудники Шебекинского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» обеспечили освещение мемориального комплекса Великой Отечественной войны на окраине села Ржавец Шебекинского района. Для освещения площадки перед памятником и прилегающей территории энергетики установили две металлические опоры с энергосберегающими светильниками и прожекторами и проложили 130 метров кабельной линии электропередачи.

«Каждый год мы стараемся благоустраивать монументы, расположенные в отдаленных деревнях и населенных пунктах, — рассказывает начальник Шебекинского РЭС Андрей Абросимов. — Это наш общий долг. Памятник в селе Ржавец теперь будет видно и в темное время суток».

Мемориал в Шебекинском районе был сооружен в мае 1975 года в память о воинах 72-й, 226-95-й и 213-й гвардейских стрелковых дивизий и зенитчиков 5-й Братиславской артиллерийской дивизии, участвовавших в развернувшихся здесь летом 1943 года в рамках Курской битвы ожесточенных боях. Помимо обелиска, здесь расположены зенитное 85-миллиметровое орудие и миномет. На памятной доске высечены имена троих особо отличившихся участников тех сражений: старшего сержанта Александра Зуборева, гвардии лейтенанта Владимира Колесникова и гвардии старшего сержанта Василия Кузнецова. За мужество и героизм, проявленные при освобождении Масловой Пристани от немецко-фашистских захватчиков все трое были удостоены звания Героя Советского Союза. Память об их подвиге шебекинцы берегут с особым трепетом.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго"
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