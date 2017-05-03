Будущие энергетики осваивают профессию на энергообъектах МРСК Северного Кавказа – "Севкавказэнерго"

Фоторепортаж с выставки
3 мая 2017, 16:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО
В филиале МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») производственную и преддипломную практику проходят 33 студента. Будущие энергетики обучаются в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте (ГТУ) и Эльхотовском многопрофильном колледже. Молодые люди получат специальности «Электроснабжение», «Промышленная электроника», «Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного производства», которые непосредственно связаны с производственным процессом. Поэтому практикантов распределили в районные электрические сети и производственные подразделения энергокомпании. За время практики ребята получат теоретические и практические знания по профилю основной деятельности филиала.
Предварительно получив вводный инструктаж в соответствии с Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики, студенты с первых дней погрузились в рабочий процесс и под руководством наставников-энергетиков не только знакомятся с электросетевым оборудованием, но и начинают выполнять задания.
По словам прикрепленных кураторов, практика дает молодежи возможность получить опыт, который станет значительной частью дипломных исследований и наверняка повлияет на выбор места работы.
Студенты интересуются условиями труда, спецификой производственного и управленческого процесса, чтобы после обучения претендовать на вакантные должности в республиканском электросетевом комплексе. Они сами уверены, что приобретаемый в энергокомпании опыт самый ценный в подготовке настоящего специалиста.
Всего за последние пять лет в филиале МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» практику прошло около 200 студентов. Сотрудничество энергокомпании с учебными заведениями, выпускающими специалистов для отрасли, является необходимым звеном в формировании кадрового резерва.