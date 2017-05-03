Частотные преобразователи постепенно вытесняют стабилизаторы напряжения

Фоторепортаж с выставки
3 мая 2017, 15:24
Рубрика: Россия
Метки: ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
Оценив спрос на реализуемую продукцию, руководство электротехнической компании «ЭЛЛЕРОН», занимающейся разработкой, продажей, монтажом и наладкой электрооборудования, сделало вывод, что спрос на стабилизаторы напряжения постепенно снижается. Все большее количество потребителей отдают предпочтение частотным преобразователям. И это при том, что оба названных вида оборудования призваны выполнять практически одинаковые задачи.
Стабилизаторы напряжения и частотные преобразователи очень похожи. И те, и другие отлично справляются со следующими задачами:
При этом сами сопоставляемые устройства:
Тогда почему потребители выбирают именно частотные преобразователи? Все просто. Большинство отечественных потребителей заинтересованы в автоматизации работы электродвигателя и улучшении его КПД. И здесь им могут помочь именно частотники. Все частотные преобразователи изначально созданы для задания рабочего режима электродвигателей, то есть они задают частоту вращения ротора. Это значит, что они могут в любой момент изменить режим работы элетромотора или остановить его.
Стабилизаторы напряжения могут лишь защищать от скачков напряжения в сети. Однако это не значит, что данные приборы плохо справляются со своими функциями. По некоторым критериям они даже превосходят частотные преобразователи. Так, они могут функционировать в режиме транзита, что особенно актуально в аварийных ситуациях, надежно поддерживают напряжение в заданном режиме.
Специалисты компании «ЭЛЛЕРОН» рекомендуют внимательно подходить к выбору, если есть сомнения по поводу того, купить частотник или стабилизатор. Они готовы проконсультировать своих клиентов и помочь выбрать технику, полностью удовлетворяющую заявленным требованиям.
Компания: Компания ЭЛЛЕРОН