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Отраслевые новости: Россия

Частотные преобразователи постепенно вытесняют стабилизаторы напряжения

Частотные преобразователи постепенно вытесняют стабилизаторы напряжения

3 мая 2017, 15:24
Рубрика: Россия
Метки: ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

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Оценив спрос на реализуемую продукцию, руководство электротехнической компании «ЭЛЛЕРОН», занимающейся разработкой, продажей, монтажом и наладкой электрооборудования, сделало вывод, что спрос на стабилизаторы напряжения постепенно снижается. Все большее количество потребителей отдают предпочтение частотным преобразователям. И это при том, что оба названных вида оборудования призваны выполнять практически одинаковые задачи.

Почему стабилизаторы напряжения пользуются большим спросом?

Стабилизаторы напряжения и частотные преобразователи очень похожи. И те, и другие отлично справляются со следующими задачами:

  • защищают от перегрузок потребителей в цепи;
  • не допускают возникновения короткого замыкания и перенапряжения;
  • имеют широкий диапазон нагрузок;
  • предотвращают выход из строя оборудования во время импульсной подачи электроэнергии;
  • имеют защиту от перегрева;
  • оборудованы устройством регистрации внештатных ситуаций;
  • управляют энергопотреблением устройств, к которым подключены.

При этом сами сопоставляемые устройства:

  • представлены моделями для разных типов сетей (одно- и трёхфазные);
  • обладают высокими нагрузочными/перегрузочными способностями;
  • быстро реагируют на изменение нагрузок и входного напряжения.

Тогда почему потребители выбирают именно частотные преобразователи? Все просто. Большинство отечественных потребителей заинтересованы в автоматизации работы электродвигателя и улучшении его КПД. И здесь им могут помочь именно частотники. Все частотные преобразователи изначально созданы для задания рабочего режима электродвигателей, то есть они задают частоту вращения ротора. Это значит, что они могут в любой момент изменить режим работы элетромотора или остановить его.

Стабилизаторы напряжения могут лишь защищать от скачков напряжения в сети. Однако это не значит, что данные приборы плохо справляются со своими функциями. По некоторым критериям они даже превосходят частотные преобразователи. Так, они могут функционировать в режиме транзита, что особенно актуально в аварийных ситуациях, надежно поддерживают напряжение в заданном режиме.

Специалисты компании «ЭЛЛЕРОН» рекомендуют внимательно подходить к выбору, если есть сомнения по поводу того, купить частотник или стабилизатор. Они готовы проконсультировать своих клиентов и помочь выбрать технику, полностью удовлетворяющую заявленным требованиям.

 

Компания: Компания ЭЛЛЕРОН

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