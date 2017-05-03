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Отраслевые новости: В мире

Дания перестанет субсидировать возобновляемую энергетику

Дания перестанет субсидировать возобновляемую энергетику

3 мая 2017, 15:27
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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По словам министра энергетики и климата Дании Ларса Кристиана Лиллехолта, всего «через пару лет» возобновляемой энергетике страны больше не нужны будут государственные субсидии. Отрасль развивается так быстро, что скоро выйдет на самоокупаемость.

Как рассказал Ларс Лиллехолт изданию Bloomberg, возобновляемая энергетика Дании развивается так быстро, что уже через несколько лет сможет полностью обходиться без государственных субсидий, за счет которых она существует последние четыре десятилетия. «Мы очень близки к этому», — говорит Лиллехолт.

По его словам, еще в прошлом году он не мог представить такого быстрого роста. Однако опыт датских компаний Vestas Wind Systems (крупнейший в мире производитель ветряных турбин) и Dong Energy (крупнейший оператор прибрежных ветряных электростанций) показывает, что чистая энергия теперь стоит не дороже электричества, получаемого при сжигании угля.

В будущем, по мнению министра, рост возобновляемой энергетики станет еще более заметным. «Все говорит о том, что новые технологии помогут сделать возобновляемые источники энергии еще более конкурентоспособными», — сказал министр. И так как чистая энергия становится все более дешевой, «уже сегодня невозможно построить угольную электростанцию без государственных субсидий», добавил он.

Дания намерена полностью перейти на возобновляемую энергетику к 2050 году. Сейчас страна получает из возобновляемых источников примерно 56% всей потребляемой электроэнергии, а датская ветряная турбина производства Vestas Wind Systems недавно установила мировой рекорд по выработке электричества.

Источник: Хайтек.

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