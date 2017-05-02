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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" модернизировало подстанцию в Лужском районе

Ленэнерго модернизировало подстанцию в Лужском районе

3 мая 2017, 17:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») завершило модернизацию подстанции (ПС) 35/10 кВ «Пионерская» в Лужском районе Ленинградской области. Реконструкция подстанции обеспечила мощность для подключения новых потребителей, а также дополнительную надежность электроснабжения жителей Закалинского сельского поселения.

Энергетики установили новые трансформаторы, увеличив мощность энергоисточника в два раза – с 4,2 до 8 МВА, а также смонтировали ячейки 10 и 35 кВ и новый маслосборник, чтобы избежать загрязнения окружающей среды в случае нештатной ситуации.

Модернизация ПС «Пионерская» обеспечила дополнительную надежность электроснабжения жителей Закалинского сельского поселения, в частности, деревень Мерево, Клокино, Бетково. А также объектов бизнес и социальной инфраструктуры, двух детских лагерей «Восход» и «Молодежный».

Реконструкция подстанции позволила подключить к электросетям 40 новых потребителей общей мощностью 0,5 МВт, среди которых частные жилые дома, дачные и садовые товарищества. На энергоисточнике создан резерв мощности, необходимый для дальнейшего развития территории и подключения новых потребителей: как физических, так и юридических лиц.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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