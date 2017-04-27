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Отраслевые новости: Энергетика

"Мособлэнерго" ведёт переговоры об установке ещё 28 зарядных станций для электромобилей

АО «Мособлэнерго» ведёт переговоры с собственниками крупных торговых центров Подмосковья об установке на их парковочных территориях еще 28 зарядных станций для электромобилей. Об этом заявлено в ходе III Форума по энергоэффективности и энергосбережению, прошедшего в Доме правительства Московской области.

По информации службы механизации и транспорта АО «Мособлэнерго», работающей над реализацией проекта, в большинстве предложенных мест для установки зарядных станций их монтаж затруднен в связи с затягиванием решения собственника или другими препятствиями, связанными с землеотводом и пользованием электроэнергией. С подобными техническими трудностями компания столкнулась при общении с представителями большинства торговых центров Подмосковья.

«Сейчас мы работаем над получением разрешительных документов и завершаем согласования с собственниками площадок, где мы планируем установку 28 зарядных станций. В решении возникающих вопросов нам активно помогают члены рабочей группы, возглавляемой Минэнерго Московской области», - отметил руководитель службы механизации и транспорта «Мособлэнерго» Сергей Абдулов.

Работы по установке зарядных станций компания планирует завершить к концу этого года, расширив, тем самым, сеть собственных электрозаправочных комплексов до 40 по области.

Зарядные станции АО «Мособлэнерго» уже работают в Красногорске, а также в Клинском, Воскресенском, Одинцовском, Пушкинском и Люберецком районах Подмосковья. Зарядить электромобиль можно абсолютно бесплатно, для этого необходимо получить специальную карту в любом из клиентских офисов компании.

Компания: АО "Мособлэнерго"
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