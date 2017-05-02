На "Электроцинке" после капремонта запущена плавильная печь

В электролитном цехе ОАО "Электроцинк" (предприятие металлургического комплекса УГМК) после планового капитального ремонта запущена в работу первая индукционная печь, предназначенная для переплавки катодного цинка в чушковой (товарный). Ремонтные работы на печи производительностью 90 т товарного цинка в сутки продолжались около полугода. Сейчас первая печь задействована в производстве чушкового цинка марки Ц0А.



Как пояснил главный инженер предприятия Дмитрий Биндер, электролитный цех замыкает технологическую цепочку получения цинка, и продукция этого цеха является продукцией всего завода. Последние стадии производства цинка - электролитическое осаждение цинка в электролитных ваннах с последующей переплавкой и розливом катодного цинка. Полученный при электролизе (электролитическое осаждение цинка) катодный цинк переплавляется в индукционных электропечах, разливается в цинковые чушки и цинкалюминиевые блоки согласно требованиям ГОСТа. Затем товарная продукция складывается в пакеты, обвязывается металлической лентой и отправляется потребителю. Сегодня в электролитном цехе в работе пять из шести печей.



- Индукционная канальная печь плавильного отдела электролитного цеха была остановлена на капитальный ремонт в ноябре прошлого года. При этом в цехе был поставлен своеобразный рекорд - кампания печи составила 13 лет при обычном ресурсе работы в 4-5 лет, что говорит о весьма качественном проведении предыдущего капремонта, - отметил начальник электролитного цеха Маирбек Урумов.



По словам старшего механика электролитного цеха Игоря Антонова, ремонт прошел по отработанной для данных печей схеме - демонтаж кладки, герметизация стенок и дна, футеровка до высоты индукторов. Асбестовая прокладка положена в два слоя в качестве первого защитного слоя для металлического корпуса, после чего корпус печи был выложен шамотным огнеупорным кирпичом, потом была проведена набивка всех шести индукторов огнеупорным материалом и - повторная футеровка. После покраски корпуса печи и естественной просушки печь была поставлена на разогрев, на следующий день началась плавка металла.



Основной объем ремонтных работ выполнен силами цеха централизованного ремонта завода. Параллельно ремонт проводился на цинкоразливочной машине индукционной печи - здесь заменили изложницы и цилиндры, отремонтировали штабелеукладчик. Затраты на капитальный ремонт печи составили более 2 млн. рублей.