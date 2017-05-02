На заводе "Изолятор" почтут память работников завода - фронтовиков и тружеников тыла ВОВ

5 мая 2017 года руководство и сотрудники компании "Изолятор" проведут ежегодную церемонию возложения цветов к памятнику-монументу на территории предприятия и почтут память работников завода - фронтовиков и тружеников тыла Великой Отечественной войны минутой молчания.



В годы Великой Отечественной войны все производственные мощности завода «Изолятор» были перестроены на нужды обороны. Многие работники завода записывались в народное ополчение. Исполком Московского Совета Депутатов трудящихся наградил коллектив завода «Изолятор» Почетной грамотой за высокий патриотизм при формировании народного ополчения и проявленный героизм и мужество в боях при защите Родины.



Завод неоднократно подвергался налетам немецкой авиации, один из которых стал угрозой серьезного пожара на предприятие, в устранении последствий которого отличились многие работники.



В 1941 года на основании постановления Совнаркома СССР завод «Изолятор» был эвакуирован и перенесен в город Косулино Свердловской области.



Потребность в продукции завода во время войны возрастала: он должен был обеспечивать своей высоковольтными вводами не только электростанции восточных районов, а также восстанавливаемые энергосистемы на освобожденных территориях, выполнять заказы оборонной промышленности и непосредственно для фронта.



Решением Государственного Комитета Обороны от 18 ноября 1942 г. была поставлена задача в кратчайший срок довести мощность завода «Изолятор» до уровня 1940 года, которую на заводе восприняли как боевой приказ: в 1944 году завод «Изолятор» был признан победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании, и ему было присуждено почетное 3-е место.



К 1945 году заводом было освоено до 60 новых типов высоковольтных вводов и освоен выпуск изоляторов специального назначения для радиоустановок и других оборонных целей, так же был полностью восстановлен весь основной серийный ассортимент вводов довоенного выпуска, начат выпуск маслонаполненных вводов на 154 и 220 кВ, которые были сняты с производства в первые годы войны.



До сегодняшнего дня работники и руководство компании «Изолятор» свято чтят память погибших на войне товарищей. На заводской площади на памятнике - монументе начертаны их имена.



В этот светлый день мы склоняем головы перед памятью павших и от всего сердца благодарим всех ветеранов войны и труда, живущих среди нас.