Новый филиал "Группы Теплолюкс" в Екатеринбурге

Фоторепортаж RusCable.Ru
3 мая 2017, 17:26
Рубрика: Новости компаний
Метки: СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ, ССТ, ГРУППА ТЕПЛОЛЮКС
Группа компаний «Специальные системы и технологии», крупнейший производитель систем электрообогрева и решений для инженерной инфраструктуры, открывает филиал «Группы Теплолюкс» в Екатеринбурге.
Филиал будет представлять в Уральском федеральном округе весь ассортимент продукции: электрические и водяные теплые полы «Теплолюкс», «Национальный комфорт», «Neptun IWS», терморегуляторы и системы защиты от протечек воды, полный комплекс элементов для систем промышленного электрообогрева, а также линейку продуктов и решений для индустрии отопления, водоснабжения и сантехнического оборудования.
Филиал «Группы Теплолюкс» будет обслуживать дистрибьюторов, инжиниринговые компании и проектные институты, расположенные на территории УФО. Открытие филиала в Екатеринбурге повысит эффективность взаимодействия нашей компании с партнерами и будет способствовать улучшению качества обслуживания клиентов.