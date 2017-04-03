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Новый филиал "Группы Теплолюкс" в Екатеринбурге

Группа компаний «Специальные системы и технологии», крупнейший производитель систем электрообогрева и решений для инженерной инфраструктуры, открывает филиал «Группы Теплолюкс» в Екатеринбурге.
 
Филиал будет представлять в Уральском федеральном округе весь ассортимент продукции: электрические и водяные теплые полы «Теплолюкс», «Национальный комфорт», «Neptun IWS», терморегуляторы и системы защиты от протечек воды, полный комплекс элементов для систем промышленного электрообогрева, а также линейку продуктов и решений для индустрии отопления, водоснабжения и сантехнического оборудования.

Филиал «Группы Теплолюкс» будет обслуживать дистрибьюторов, инжиниринговые компании и проектные институты, расположенные на территории УФО. Открытие филиала в Екатеринбурге повысит эффективность взаимодействия нашей компании с партнерами и будет способствовать улучшению качества обслуживания клиентов.

Компания: ГК "Специальные системы и технологии"
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