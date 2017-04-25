Фоторепортаж с выставки
3 мая 2017, 15:55
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
Дорогие друзья!
ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» поздравляет всех с великим праздником – ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Это праздник, имеющий огромное значение для всех нас. Мы продолжаем, из поколения в поколение, помнить, какой ценой досталась нашей стране победа над фашизмом. Боль и скорбь, и в то же время гордость и радость – это, то, что вобрал в себя этот великий день 9 мая.
Желаем всем, чтобы небо над нашими головами всегда оставалось мирным.
Коллектив ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
Год создания завода – 1941.