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ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" поздравляет всех с великим праздником – ДНЁМ ПОБЕДЫ!

ОАО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ поздравляет всех с великим праздником – ДНЁМ ПОБЕДЫ!

3 мая 2017, 15:55
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

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Дорогие друзья!
ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» поздравляет всех с великим праздником – ДНЁМ ПОБЕДЫ!
   
Это праздник, имеющий огромное значение для всех нас. Мы продолжаем, из поколения в поколение, помнить, какой ценой досталась нашей стране победа над фашизмом. Боль и скорбь, и в то же время гордость и радость – это, то, что вобрал в себя этот великий день 9 мая.

Желаем всем, чтобы небо над нашими головами всегда оставалось мирным.

Коллектив ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

Год создания  завода – 1941.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
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