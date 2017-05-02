ПАО "МРСК Центра и Приволжья" усиливает работу по борьбе с незаконными подключениями тонаров в Нижнем Новгороде

27 апреля специалистами филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» был проведен плановый рейд по выявлению фактов хищения электрической энергии среди собственников точек розничной торговли (тонаров) в Нижегородском районе Нижнего Новгорода.



Для выявления и пресечения незаконного потребления энергоресурсов был осуществлен комиссионный выезд специалистов филиала «Нижновэнерго» и групп учета электроэнергии производственного отделения (ПО) «Центральные электрические сети».



По итогам проведения рейда в трёх случаях работниками технических служб филиала «Нижновэнерго» зафиксированы факты бездоговорного потребления электрической энергии среди тонаров. Общий объем хищения превышает 14600 кВт*ч, а суммарный ущерб «Нижновэнерго» составил 102200руб. Собственники тонаров, расположенных на территории Нижегородского района г. Нижнего Новгорода, неоднократно уведомлялись о нарушениях условий технологического присоединения к электрическим сетям. Однако все обращения энергетиков оставались без ответа и данные потребители продолжали незаконное потребление электроэнергии. В связи с этим специалистами Нагорного района ПО «Центральных электрических сетей» был произведен комплекс мероприятий по отключению данных объектов. По всем выявленным нарушениям среди собственников точек розничной торговли направлены письма в Администрацию Нижнего Новгорода для последующей ликвидации незаконно установленных тонаров.



Напомним, хищения электроэнергии наносят финансовый вред сетевой компании, провоцируют сбои в электроснабжении, становятся причиной перепадов напряжения в сети, в результате чего из строя может выйти бытовая техника, причем не только у нерадивых потребителей, но и у их соседей. Кроме того, противоправные действия энерговоров могут привести к электротравме самого расхитителя электроэнергии или окружающих.



На данный момент в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии для физических лиц – до 10 000-15 000 руб., для должностных – до 80 000 руб., для юридических – до 200 000 руб. Также выросли штрафы за нарушение правил пользования энергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок: для населения – до 2 000 руб., для должностных лиц – до 4 000 руб. Индивидуальных предпринимателей ожидает штраф в размере до 4 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, юридические лица – до 40 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В ряде случаев за хищение электроэнергии предусмотрена уголовная ответственность.



Нижегородские энергетики на регулярной основе проводят комплекс мероприятий по выявлению неучтенного потребления энергоресурсов населением и организациями и призывают сообщать о случаях хищения электроэнергии по круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00 (звонок анонимный и бесплатный).