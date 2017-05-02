Представитель филиала "Карелэнерго" принял участие в обсуждении вопросов соблюдения прав предпринимателей

Фоторепортаж с выставки
3 мая 2017, 15:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРЕЛЭНЕРГО
27 апреля 2017 г. заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» (входит в ПАО «Россети») Алексей Селютин принял участие в работе круглого стола в прокуратуре республики.
Центральной темой заседания стало соблюдение прав предпринимателей при начислении энергосбытовыми компаниями стоимости безучетного потребления электроэнергии, а также сроков технологического присоединения и выдачи технических условий.
В обсуждении участвовали Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, руководители Государственной жилищной инспекции Республики Карелия и прокуратуры республики, Уполномоченный по правам предпринимателей в Республике Карелия, представители Торгово-промышленной палаты Республики Карелия, энергосбытовых и сетевых компаний и другие.
По информации прокуратуры Карелии, предпринимателей интересовали вопросы законности отключения электроэнергии во внесудебном порядке, начисления платы за безучетное потребление энергии в отсутствие вины потребителя, применения механизмов защиты нарушенных прав.
Алексей Селютин прокомментировал практику, сложившуюся в филиале «Карелэнерго:
- За 2016 год филиалом «Карелэнерго» было составлено 414 актов о безучетном потреблении электроэнергии на общий объем 13 млн. кВт-ч. За основу расчета берется максимальная мощность в точке поставки, поэтому объемы безучетного потребления электроэнергии могут превалировать над объемами фактически потребленной электроэнергии. Это связано с особенностями российского законодательства. При определении объемов безучетного потребления электроэнергии в отношении юридических лиц компании руководствуются Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства России.
В ходе работы круглого стола Алексей Селютин выразил предложение энергосбытовым компаниям в понятной форме довести до сведения потребителей - как юридических, так и физических лиц - основные требования к измерительным комплексам электроэнергии. Потребителям, в свою очередь, рекомендовано следовать требованиям законодательства и не допускать бездоговорного и безучетного потребления электричества.