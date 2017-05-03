Системный оператор проанализировал работу ЕЭС России в осенне-зимний период 2016/2017 г. и представил задачи по подготовке к следующему ОЗП

Председатель Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Борис Аюев на состоявшемся 28 апреля в Москве Всероссийском совещании «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики осенне-зимнего периода 2016–2017 годов» выступил с докладом о режимно-балансовой ситуации в ЕЭС России в прошедший осенне-зимний период (ОЗП) и задачах по подготовке к следующему ОЗП.



Работой совещания руководил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств, депутаты Государственной думы РФ, представители региональных администраций, руководители крупнейших компаний энергетического комплекса страны.



Председатель Правления АО «СО ЕЭС» сообщил, что потребление электроэнергии в ЕЭС России в ОЗП 2016/2017 г. увеличилось на 2,6 % по сравнению с аналогичным показателем предыдущего ОЗП и составило 569,7 млрд кВт•ч. Он обратил внимание на тенденцию к росту максимумов потребления мощности в региональных энергосистемах ЕЭС России. «Несмотря на существующее мнение о том, что рост потребления электроэнергии в ЕЭС незначителен, мы постоянно фиксируем прохождение регионами исторических максимумов потребления мощности в осенне-зимний период», – отметил Борис Аюев. Существенно выросло потребление в Тюменской энергосистеме и в ОЭС Юга, также исторический максимум потребления мощности в ОЗП 2016/2017 был пройден в Белгородской энергосистеме, энергосистемах Республики Дагестан и Республики Ингушетия. «В условиях теплой зимы тенденция к росту потребления пока не столь заметна, но при наступлении обычных для российской зимы погодных условий Системный оператор ожидает значительного роста потребления мощности, и к этому необходимо готовиться», – подчеркнул Председатель Правления АО «СО ЕЭС».



Говоря об особенностях минувшего осенне-зимнего периода, Борис Аюев обратил внимание на сохраняющуюся третий ОЗП подряд сложную режимную ситуацию в ОЭС Юга. Третичный резерв мощности на Юге России недостаточен для компенсации возможного отключения самой крупной единицы генерирующего оборудования (энергоблок Ростовской АЭС).



В этих условиях в Крымской энергосистеме постоянно востребованы децентрализованные источники генерирующей мощности – дизель-генераторные установки (ДГУ). С декабря 2016 г. по февраль 2017 г. децентрализованное электроснабжение было востребовано от 13 до 29 дней ежемесячно. При этом проводимые регулярно тренировки по переводу части потребителей на децентрализованное электроснабжение показали недостаточную эффективность использования ДГУ. Увеличить эффективность использования дизель-генераторных установок возможно путем организации их синхронной работы с ЕЭС России. Такой метод был успешно применен японскими энергетиками в процессе ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима-1 в 2011 году. В качестве одного из примеров Председатель Правления АО «СО ЕЭС» привел созданную в Японии дизель-генераторную электростанцию, состоящую из двух газовых турбин и 183 дизель-генераторов общей установленной мощностью 253,23 МВт.



Борис Аюев также перечислил первоочередные задачи, решение которых позволит существенно улучшить режимную ситуацию в ОЭС Юга. Среди них своевременный ввод в эксплуатацию 4-го энергоблока Ростовской АЭС и мощностей Грозненской ТЭС, ввод воздушной линии электропередачи 500 кВ Ростовская – Тамань с расширением подстанции (ПС) 500 кВ Ростовская и ПС 500 кВ Тамань. Кроме того, необходимо обеспечить скорейшее проведение конкурсных процедур, связанных со строительством генерирующих объектов на территории Крымской и Кубанской энергосистем.