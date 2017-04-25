В ЕЭСК состоится семинар для проектных организаций

Фоторепортаж с выставки
3 мая 2017, 14:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЕЭСК
Екатеринбургская электросетевая компания приглашает представителей проектных организаций на обучающий семинар. В мероприятии примут участие руководители подразделений АО «ЕЭСК», задействованных в согласовании рабочей документации по строительству и реконструкции электросетевых объектов. Энергетики расскажут об основных требованиях к рабочей документации, разберут типовые ошибки и ответят на вопросы участников семинара. Имеющиеся вопросы можно отправить на электронную почту для предварительной проработки докладчиками.
Участие в мероприятии – бесплатное.
Зарегистрироваться и отправить вопросы вы можете в срок до 12.05.2017 г. по телефону (343) 359-09-33 или электронной почте vodnevd@eesk.ru (Дмитрий Воднев).
Дата и время проведения семинара: 16 мая, с 9:00 до 13:00.
Адрес: ул. Бориса Ельцина, 1, актовый зал (3 этаж).
Программа семинара будет опубликована дополнительно 12.05.2017 г.