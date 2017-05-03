В "Каббалкэнерго" подвели итоги конкурса "Лучший уполномоченный по охране труда"

В филиале МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда. Этот день также считается международным днем памяти рабочих, погибших или получивших травмы на производстве. Достоверность данных о несчастных случаях и заболеваниях, связанных с трудовой деятельностью, очень важна для профилактики на любом производстве. Это полностью соответствует теме нынешнего года: «Оптимизация сбора и использования данных по охране труда».



Мероприятия стартовали с акции на рабочих местах. Персонал группы производственной безопасности и производственного контроля всех прибывающих на работу сотрудников поздравлял с праздником, вручал памятки, содержащие, в том числе, рекомендации о соблюдении некоторых правил работы за компьютером.



Филиал «Каббалкэнерго» актуализирует действующие правила по охране труда, при этом акцент делается на наиболее востребованные для снижения уровня производственного травматизма. Это занятия, встречи, проверочные мероприятия, информационно-консультационные акции, большая роль отводится уполномоченным по охране труда, действующим в каждом производственном подразделении.



При подведении итогов работы уполномоченных рассмотрены вопросы значимости организации охраны труда в энергокомпании, их влияние на конечный результат производственной деятельности, проведен анализ. Речь об основных факторах, влияющих на состояние безопасности, предложены пути решения возникающих в сфере охраны труда проблем.



В состоявшейся затем процедуре награждения лучших из лучших приняли участие главный инженер Якуб Малкаров, заместитель главного инженера – руководитель группы производственной безопасности и производственного контроля Марина Василенко, председатель профсоюзного комитета Борис Алакаев. Отличившимся были вручены грамоты и небольшие денежные премии от профкома.



Первое место в смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда» завоевала инженер по эксплуатации Майских РЭС Ирина Кротова, второе – инженер по эксплуатации Эльбрусских РЭС Антонина Науменко, третье – главный специалист группы обучения и развития персонала Лилия Гурижева. Грамоту профсоюзного комитета получила заместитель главного инженера Марина Василенко.



Обсуждался и вопрос обеспечения безопасности граждан, стратегически важных объектов. Об их актуальности коллективу рассказал преподаватель учебно-методического центра ГУ и ЧС Борис Романенко. Он акцентировал внимание слушателей на том, что в современных условиях одной из самых серьезных мировых проблем является терроризм.



Борис Романенко подробно остановился на действиях, осуществляемых гражданами при установлении уровней террористической опасности. Рассказал о том, как распознать угрозу взрыва, не поддаться общей панике и выжить в толпе, как подготовиться к возможной эвакуации, какие требования нужно соблюдать во время проведения спецслужбами операции по освобождению и т.п.



«Самой высокой ценностью всегда является человек. Ни размер заработной платы, ни какие-либо блага и ценности не могут служить основанием для пренебрежения правилами безопасности и оправданием существующих угроз жизни или здоровью работников. Будьте всегда внимательны, избегайте необдуманных действий, которые могут подвергнуть опасности вас и окружающих. Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить теракт и сохранить жизни», - резюмировал Борис Сергеевич.