В России появился еще один продавец мотор-редукторов для буровых установок

Отечественная компания «Технопривод», специализирующаяся на реализации разных видов приводного оборудования, включила в свои торговые каталоги мотор-редукторы. Организация предлагает оборудование ведущих мировых производителей, прошедшее необходимые этапы тестирования и имеющее сертификаты качества.

Для чего используются мотор-редукторы?

Приводы буровых установок на основе мотор-редукторов необходимы для преобразования крутящего момента двигателя и оптимизации скорости вращения выходного вала. К недостаткам такой системы следует отнести меняющийся режим нагрузки и, следовательно, работы самого привода. Это обусловлено тем, что по мере углубления бура меняются породы грунта и сила их сопротивления буровому инструменту.

В подобном оборудовании используются планетарные и цилиндрические мотор-редукторы различных серий, например, такие.

Планетарные мотор-редукторы

Конструктивная особенность планетарных мотор-редукторов заключается в том, что зубчатые колеса могут смещаться относительно геометрической оси. Несколько колес имеют постоянное зацепление, что придает мотор-редукторам этого типа высокую сбалансированность в процессе эксплуатации.

Планетарные мотор-редукторы эффективно преобразуют крутящий момент при собственных небольших габаритах и малом весе. Компактные размеры делают их востребованными при эксплуатации малогабаритных буровых установок.

Наибольшее распространение получили планетарные мотор-редукторы ЗМП-40 и ЗМП-50. Агрегат ЗМП-40 работает в широком диапазоне передаточных чисел. В качестве источника питания для мотор-редуктора этого типа может использоваться дизель-генератор малой и средней мощности. Привод отличается малошумностью, может монтироваться вертикально. Недостатками данного типа оборудования считаются небольшой крутящий момент выходного вала, восприимчивость корпуса и подшипников к осевым и ударным нагрузкам.

3МП-50 имеет высокий крутящий момент выходного вала, работает в широком диапазоне оборотов, в процессе эксплуатации почти бесшумен. Устанавливать данный мотор-редуктор можно горизонтально и вертикально.

Цилиндрические мотор-редукторы

Модели с параллельным расположением валов наиболее востребованы для работы буровых установок. Это объясняется несколькими причинами:

Компактными размерами, что является преимуществом для мобильных буровых установок.

Отсутствием потерь стартовых усилий привода.

Высоким КПД.

Цилиндрический мотор-редуктор 4МЦ2С-80 работает в широком диапазоне оборотов на выходном валу, комплектуется роликовыми подшипниками конического типа, устойчивыми к осевым нагрузкам. Оборудование этого типа монтируется вертикально.

Недостатками мотор-редуктора 4МЦ2С-80 являются небольшое значение крутящего момента, восприимчивость к качеству смазки.

Мотор-редуктор 4МЦ2С-100 отличается высоким крутящим моментом, возможностью горизонтального и вертикального монтажа. При этом оборудование восприимчиво к ударным нагрузкам и качеству смазочных материалов.

Еще один вариант – цилиндрические мотор-редукторы серии 5 МП, в частности, 5МП-50. Технические характеристики и присоединительные размеры этой модели аналогичны планетарным мотор-редукторам ЗМП-50. При этом приводы 5МП-50 выигрывают по показателям надежности, качества и стоимости. Производятся мотор-редукторы на чешском заводе TOS ZNOJMO, имеют европейскую и международную сертификацию.

Таким образом, любой современный мотор-редуктор может обеспечить номинальную производительность и стабильную работу буровой установки, если:

Расчет нагрузки на привод проведен правильно и не нарушается в процессе эксплуатации буровой установки.

Заказчики откажутся от самостоятельной модернизации приводов, поскольку это нередко снижает эффективность установки и сокращает срок службы мотор-редуктора.

Будет регулярно проводиться техническое обслуживание приводов.

Перед окончательным выбором типа и модели мотор-редуктора специалисты торговой компании «Технопривод» рекомендуюм проконсультироваться со специалистами в области промышленного оборудования.

