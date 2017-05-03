В России появился еще один продавец мотор-редукторов для буровых установок

Российский международный энергетический форум
3 мая 2017, 11:07
Рубрика: Россия
Метки: МОТОР-РЕДУКТОР
Отечественная компания «Технопривод», специализирующаяся на реализации разных видов приводного оборудования, включила в свои торговые каталоги мотор-редукторы. Организация предлагает оборудование ведущих мировых производителей, прошедшее необходимые этапы тестирования и имеющее сертификаты качества.
Приводы буровых установок на основе мотор-редукторов необходимы для преобразования крутящего момента двигателя и оптимизации скорости вращения выходного вала. К недостаткам такой системы следует отнести меняющийся режим нагрузки и, следовательно, работы самого привода. Это обусловлено тем, что по мере углубления бура меняются породы грунта и сила их сопротивления буровому инструменту.
В подобном оборудовании используются планетарные и цилиндрические мотор-редукторы различных серий, например, такие.
Конструктивная особенность планетарных мотор-редукторов заключается в том, что зубчатые колеса могут смещаться относительно геометрической оси. Несколько колес имеют постоянное зацепление, что придает мотор-редукторам этого типа высокую сбалансированность в процессе эксплуатации.
Планетарные мотор-редукторы эффективно преобразуют крутящий момент при собственных небольших габаритах и малом весе. Компактные размеры делают их востребованными при эксплуатации малогабаритных буровых установок.
Наибольшее распространение получили планетарные мотор-редукторы ЗМП-40 и ЗМП-50. Агрегат ЗМП-40 работает в широком диапазоне передаточных чисел. В качестве источника питания для мотор-редуктора этого типа может использоваться дизель-генератор малой и средней мощности. Привод отличается малошумностью, может монтироваться вертикально. Недостатками данного типа оборудования считаются небольшой крутящий момент выходного вала, восприимчивость корпуса и подшипников к осевым и ударным нагрузкам.
3МП-50 имеет высокий крутящий момент выходного вала, работает в широком диапазоне оборотов, в процессе эксплуатации почти бесшумен. Устанавливать данный мотор-редуктор можно горизонтально и вертикально.
Модели с параллельным расположением валов наиболее востребованы для работы буровых установок. Это объясняется несколькими причинами:
Цилиндрический мотор-редуктор 4МЦ2С-80 работает в широком диапазоне оборотов на выходном валу, комплектуется роликовыми подшипниками конического типа, устойчивыми к осевым нагрузкам. Оборудование этого типа монтируется вертикально.
Недостатками мотор-редуктора 4МЦ2С-80 являются небольшое значение крутящего момента, восприимчивость к качеству смазки.
Мотор-редуктор 4МЦ2С-100 отличается высоким крутящим моментом, возможностью горизонтального и вертикального монтажа. При этом оборудование восприимчиво к ударным нагрузкам и качеству смазочных материалов.
Еще один вариант – цилиндрические мотор-редукторы серии 5 МП, в частности, 5МП-50. Технические характеристики и присоединительные размеры этой модели аналогичны планетарным мотор-редукторам ЗМП-50. При этом приводы 5МП-50 выигрывают по показателям надежности, качества и стоимости. Производятся мотор-редукторы на чешском заводе TOS ZNOJMO, имеют европейскую и международную сертификацию.
Таким образом, любой современный мотор-редуктор может обеспечить номинальную производительность и стабильную работу буровой установки, если:
Перед окончательным выбором типа и модели мотор-редуктора специалисты торговой компании «Технопривод» рекомендуюм проконсультироваться со специалистами в области промышленного оборудования.
Компания: Компания "Техпривод"