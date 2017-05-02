В преддверии температурных и гидравлических испытаний теплотрасс энергетики провели для школьников познавательную акцию "Безопасность тепла"

Фоторепортаж RusCable.Ru
3 мая 2017, 17:43
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
В рамках информационной кампании «Безопасность тепла» на Ново-Свердловской ТЭЦ прошла встреча со старшеклассниками. Цель мероприятия - обратить внимание на правила, соблюдение которых позволяет исключить несчастные случаи в непосредственной близости от теплосетей и других объектов коммунального хозяйства.
Школьникам рассказали, какую опасность представляют открытые люки тепловых камер, водопровода и канализационных колодцев, чем может обернуться неосторожное поведение в непосредственной близости от проведения ремонтных работ. Говорили и о владельцах автотранспорта: водители должны объезжать парящие лужи, не останавливаться на тепловых камерах, уделять повышенное внимание при движении вблизи ограждений мест земляных и ремонтных работ.
Ребята приняли участие в викторине, уверенно отвечали на вопросы, предлагали свои варианты мер безопасности при обнаружении открытых люков, мест ремонта теплотрасс, проседания грунта, обрушении дорожного покрытия. Самые изобретательные и активные получили памятные призы.
Энергетики призвали проявлять бдительность и неравнодушие, предупреждать детей, играющих рядом с технологическими объектами об опасности для жизни и здоровья (возможность падения, получения ожогов, травм).