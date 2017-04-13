Вебинар: презентация обновленного каталога кабельных цепей и сверхгибких кабелей

Российский международный энергетический форум
3 мая 2017, 14:53
Рубрика: Новости компаний
Метки: Lapp Group
В июле этого года выйдет в печать обновленный каталог «Буксируемые кабельные цепи SILVYN® CHAIN. Сверхгибкие кабели». Продукт-менеджер компании Lapp Group, Александр Сотников, расскажет об изменениях, которые произошли в структуре каталога, а также об обновлении и расширении ассортимента кабельных цепей и гибких кабелей в рамках вебинара, который пройдет 23 мая 2017г. С 11:00 до 12:00 (московское время).
Тема и структура вебинара:
1. Презентация нового каталога, обзор каталога (изменения в структуре)
2. Презентация новых серий кабельных цепей
3. Ответы на часто задаваемые вопросы
4. Ответы на вопросы участников вебинара
Узнать подробности и зарегистрироваться на вебинар можно через веб-форму на сайте компании: www.lappgroup.ru/webinar-occ