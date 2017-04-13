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Вебинар: презентация обновленного каталога кабельных цепей и сверхгибких кабелей

Вебинар: презентация обновленного каталога кабельных цепей и сверхгибких кабелей

3 мая 2017, 14:53
Рубрика: Новости компаний
Метки: Lapp Group

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В июле этого года выйдет в печать обновленный каталог «Буксируемые кабельные цепи SILVYN® CHAIN. Сверхгибкие кабели». Продукт-менеджер компании Lapp Group, Александр Сотников, расскажет об изменениях, которые произошли в структуре каталога, а также об обновлении и расширении ассортимента кабельных цепей и гибких кабелей в рамках вебинара, который пройдет 23 мая 2017г. С 11:00 до 12:00 (московское время).

Тема и структура вебинара:

1. Презентация нового каталога, обзор каталога (изменения в структуре)

  • структура описания кабельных цепей на примере обычной и слайдинговой* цепи
  • объединение серий Light, Medium, Heavy и Protection в одну серию
  • обзор обновленных страниц с технической информацией (engineering guidleline)

2. Презентация новых серий кабельных цепей

  • кабельные цепи серии H для запыленных помещений
  • кабельные цепи серии LT

3. Ответы на часто задаваемые вопросы

  • Для чего нужны перегородки в конструкции кабельной цепи?
  • Как влияет длина звена на работу цепи?
  • Как влияет высота и ширина цепи на устойчивость?
  • Что если подвижное место крепления выше/ниже цепи?
  • Могу ли я использовать кабельную цепь с длиной перемещения выше расчетной?

4. Ответы на вопросы участников вебинара

Узнать подробности и зарегистрироваться на вебинар можно через веб-форму на сайте компании: www.lappgroup.ru/webinar-occ

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Lapp Group

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