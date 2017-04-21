Татьяна Ершова выступила на V Российском международном энергетическом форуме

Фоторепортаж RusCable.Ru
3 мая 2017, 14:34
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РЭА, РМЭФ-2017
Главный советник генерального директора Российского энергетического агентства Татьяна Ершова приняла участие в круглом столе «Импортозамещение в топливно-энергетическом комплексе» V Российского международного энергетического форума.
В своем докладе «Импортозамещение в Электроэнергетике» Татьяна Ершова рассказала о развитии государственной и корпоративной политики в области импортозамещения, механизмах поддержки инновационных импортозамещающих проектов и о ходе реализации компаниями ТЭК корпоративных планов импортозамещения.
Особое внимание в своем выступлении Татьяна Ершова уделила вопросу формирования единого информационного пространства импортозамещения в ТЭК. «В ходе реализации политики импортозамещения компаниями российского топливно-энергетического комплекса на совещаниях различного уровня поднимался вопрос о создании единого источника консолидированной информации с возможностями интерактивного обсуждения проблем рынка и выработки в on-line режиме предложений к федеральным органам исполнительной власти по повышению эффективности мероприятий по импортозамещению», - рассказала Главный советник генерального директора РЭА.
По поручению Минэнерго России Российское энергетическое агентство разработало информационно-аналитический портал «Импортозамещение в ТЭК», благодаря которому будет реализована возможность взаимодействия компаний, экспертного сообщества и представителей федеральных органов исполнительной власти. Основу информационного наполнения портала составит нормативно-правовая база, определяющая направления и механизмы проведения политики импортозамещения в ТЭК, а также оперативная и аналитическая информация о работе структур, деятельность которых направлена на решение задач повышения конкурентоспособности российской науки и промышленности на мировом рынке и, в частности, импортозамещения в ТЭК.
Аналитическую составляющую портала планируется, в том числе, обеспечить за счет активного обмена участниками процесса научно-технической информацией об инновационных импортозамещающих технологиях и продукциях.
К непосредственному участию в создании контента портала будут приглашены модераторы экспертных групп научно-технических советов, представители уполномоченных органов исполнительной власти, компаний промышленности и ТЭК, ВУЗов, профильных научных институтов и инжиниринговых центров, Торгово-промышленной палаты, финансовых институтов и других структур, для которых портал станет рабочим инструментом управления проектами.
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