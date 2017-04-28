АО "ОЭК" ведет работы по художественному оформлению трансформаторных подстанций

АО «Объединенная энергетическая компания» продолжает реализацию мероприятий по художественному оформлению зданий трансформаторных подстанций (ТП). В рамках программы, которая проходит с мая по август, будет выполнена раскраска 106 ТП.



В первую очередь будут проводиться работы по ремонту и художественной раскраске объектов, которые расположены в непосредственной близости от наиболее оживленных мест города Москвы. Такую задачу перед компанией ставит Правительство Москвы для облагораживания дворов столицы.



«Трансформаторную подстанцию сложно назвать оригинальным архитектурным объектом, - отмечает начальник Управления по эксплуатации зданий и сооружений АО «ОЭК» Олег Жиров. - По стандарту цветовое решение зданий трансформаторных подстанций должно выполняться в однотонных светлых тонах, чтобы гармонично выглядеть на фоне города. Однако при таком оформлении здания часто подвергаются атакам вандалов. Поэтому компанией было принято решение о художественном оформлении фасадов ТП. Яркие красочные объекты становятся запоминающемся пятном на фоне одинаковых зданий, что радует глаз. И, самое главное, они реже подвергаются раскраске посторонними лицами. Так компания не только вносит разнообразие в городской пейзаж, но и избегает крупных материальных затрат и возможности наложения штрафа со стороны административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ)».



Забота об архитектурной облике столицы – важная составляющая деятельности АО «ОЭК». Компания не первый год реализует программу по художественному оформлению зданий. Так, в прошлом году были расписаны 105 ТП, для которых специально была разработана красочная концепция оформления. На ТП были нанесены изображения уникальных пейзажей и животных, занесенных в «Красную книгу». В этом году большинство граффити посвящены российским пейзажам. Кроме того, АО «ОЭК» занимается эксплуатацией наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки столицы, улучшая облик Москвы за счет установки приборов освещения, а также переноса воздушных линий передач под землю.