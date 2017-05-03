Британская компания CMP Products стремится укрепить своё присутствие на российском рынке

Компания CMP Products (Великобритания), производитель кабельных вводов и кабельных скоб, продолжает укреплять своё присутствие на российском рынке, открыв в Москве дочернюю компанию наряду с запуском русскоязычного сайта и выпуском серии печатных изданий на русском языке. Базирующаяся в Москве компания CMP Products LLC призвана закрепить десятилетний опыт деятельности британского производителя в России и других странах СНГ, обеспечить прямые поставки потребителям, более гибко реагировать на потребности и запросы рынка.

В открытом в начале 2017 года российском офисе на первоначальном этапе будет расположен склад кабельных вводов, предназначенных для взрывоопасных зон, таких серий, как Triton T3CDS, E1F и A2F. Кроме того, здесь также будет находиться полный ассортимент кабельных скоб, производимых компанией CMP Products. Новый сайт компании был разработан на русском языке для поддержки своей продукции на российском рынке и имеет систему расширенного поиска продуктов.

Г-н Юрий Савушкин, генеральный директор компании CMP Products LLC, набрал команду местных специалистов со знанием внутреннего рынка, которые смогут эффективно организовать работу на должном уровне. По словам г-на Савушкина, с открытием нового офиса и складских помещений, а также запуском сайта на русском языке компания CMP Products LLC и её команда местных специалистов демонстрирует свою 100% готовность активно осваивать рынок.

Глава компании CMP Products г-н Винс Паттерсон (Vince Patterson) подчеркнул, что его компания продолжает находить возможности роста по всему миру, обеспечивая доступность своей продукции для различных проектов и потребителей на всех шести континентах. Опыт многолетней деятельности в России и других странах СНГ в сочетании со стратегией укрепления позиций на местных рынках обещает широкие перспективы роста для российской команды компании CMP Products в России в предстоящие месяцы и годы. Расширение деятельности компании является частью непрерывного процесса определения возможностей роста рынка по всему миру, о чём свидетельствует также недавнее открытие складских помещений в провинции Альберта в Канаде ранее в этом году.