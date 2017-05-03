Чистая прибыль ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по итогам 1 квартала 2017 года составила 4 млрд рублей

Российский международный энергетический форум
4 мая 2017, 10:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
В соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ) ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подготовило и опубликовало бухгалтерскую отчетность по итогам 1 квартала 2017 года.
Выручка ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 1 квартал 2017 года составила 22 785.1 млн руб., что на 13.2 % больше значения показателя за 1 квартал 2016 года. Величина себестоимости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 4.3 % и составила 17 818.8 млн руб.
Чистая прибыль Общества составила 4 076.6 млн руб. (более чем в три раза больше чистой прибыли за 1 квартал 2016 года). Увеличение чистой прибыли обусловлено ростом выручки от передачи электрической энергии и реализацией менеджментом компании мероприятий, направленных на снижение издержек и повышение эффективности работы.
Объем отпущенной электроэнергии из сетей ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (полезный отпуск) составил 13 579.4 млн кВт*ч. Благодаря реализации целевых программ Общества по снижению потерь электроэнергии и перспективному развитию систем учета электроэнергии уровень потерь снизился на 1.08 процентных пункта (до 9.6 %).
Совокупные активы компании на 31 марта 2017 года составили 96 455.4 млн руб. (увеличение на 4.6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в т.ч. стоимость внеоборотных активов – 74 740.1 млн руб. (увеличение на 1.3 %), оборотных активов – 21 715.3 млн руб. (увеличение на 17.9 %).
Чистые активы за 12 месяцев увеличились до 56 557 млн руб.