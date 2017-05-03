Электробус КАМАЗ продолжит тестовые испытания в Липецке

КАМАЗ предоставит электробус второго поколения для тестовой эксплуатации в Липецке. Эта техника в рамках опытной эксплуатации уже обслуживает пассажиров Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. На 2018 год запланирован запуск производства электробусов КАМАЗ третьего поколения.



Специалисты КАМАЗа приняли участие в совещании в мэрии Липецка по развитию в городе нового вида пассажирского транспорта. В ходе мероприятия были рассмотрены варианты замены неэффективного пассажирского транспорта в городском автопарке. Как было отмечено на совещании, достойной альтернативой троллейбусам могут стать низкопольные электробусы КАМАЗ.



Руководитель группы по развитию продаж автобусов НЕФАЗ Роман Леонтьев сообщил, что уже налажено серийное производство электробусов первого и второго поколений. Эта техника уже успешно обслуживает пассажиров Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в рамках опытной эксплуатации. На 2018 год запланирован запуск производства электробусов третьего поколения, отмечается в пресс-сообщении КАМАЗа.



Главные преимущества электробуса КАМАЗ перед транспортом с двигателем внутреннего сгорания – экологичность, бесшумность и экономичность в эксплуатации. Кроме того, на приобретение этого транспорта действует программа госсубсидирования, сообщает пресс-служба автопроизводителя.



Электробус второго поколения КАМАЗ-6282 адаптирован для маломобильных пассажиров, имеет низкий уровень пола, оснащен видеокамерами и спутниковой навигацией. Транспортное средство рассчитано на 24 места для сидения, а его общая вместимость – 85 пассажиров.



Уникальность нового электробуса заключается в новой аккумуляторной технологии, увеличивающей срок службы техники в три раза, отметили в пресс-службе КАМАЗа. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт. Запас хода на одной 20-минутной подзарядке составляет 100 километров, а максимальная скорость – 65 км/ч. Электробус можно эксплуатировать при температуре до 30 градусов мороза.



Благодаря низкой стоимости эксплуатации, экологически чистое транспортное средство за 10 лет полностью окупается и обходится на 20% дешевле, чем традиционный автобус. В России это первый электробус с такими характеристиками. Напомним, что КАМАЗ-6282 удостоился звания лучшего отечественного автобуса на выставке Busworld Russia 2016.