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Энергетики "Пермэнерго" повысили надежность работы значимой ЛЭП в Коми-Пермяцком округе

Энергетики Пермэнерго повысили надежность работы значимой ЛЭП в Коми-Пермяцком округе

4 мая 2017, 17:03
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО, ЛЭП

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Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» установили дополнительные опоры на воздушной линии электропередачи 35 кВ «Гайны – Пятигоры» в Коми-Пермяцком округе.

Всего на участке ЛЭП, расположенном на границе между Гайнским и Косинским муниципальными районами, смонтированы 1 анкерно-угловая и 5 промежуточных железобетонных опор высотой 16 метров и весом 3,5 тонн каждая. В выполнении мероприятий по установке опор на ВЛ 35 кВ «Гайны-Пятигоры» принимала участие бригада Северных электрических сетей общей численностью 10 человек. Работы производились в болотистой труднодоступной местности. При этом для прохода тяжелой техники энергетикам пришлось оборудовать переправы через три водные преграды.

Установка новых опор на ВЛ 35 кВ «Гайны-Пятигоры» позволит повысить надежность работы линии, обеспечивающей электроснабжение отдаленных лесных поселков на левом берегу реки Камы. В осенне-зимний период данный участок отличает повышенный риск гололедообразования.

Особо отличились при выполнении важного производственного задания мастер Игорь Кузин, электромонтеры Алексей Бражкин, Сергей Отинов, Николай Савельев, водитель Владимир Ушаков.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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