Энергетики "Пермэнерго" повысили надежность работы значимой ЛЭП в Коми-Пермяцком округе

Фоторепортаж с выставки
4 мая 2017, 17:03
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО, ЛЭП
Специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» установили дополнительные опоры на воздушной линии электропередачи 35 кВ «Гайны – Пятигоры» в Коми-Пермяцком округе.
Всего на участке ЛЭП, расположенном на границе между Гайнским и Косинским муниципальными районами, смонтированы 1 анкерно-угловая и 5 промежуточных железобетонных опор высотой 16 метров и весом 3,5 тонн каждая. В выполнении мероприятий по установке опор на ВЛ 35 кВ «Гайны-Пятигоры» принимала участие бригада Северных электрических сетей общей численностью 10 человек. Работы производились в болотистой труднодоступной местности. При этом для прохода тяжелой техники энергетикам пришлось оборудовать переправы через три водные преграды.
Установка новых опор на ВЛ 35 кВ «Гайны-Пятигоры» позволит повысить надежность работы линии, обеспечивающей электроснабжение отдаленных лесных поселков на левом берегу реки Камы. В осенне-зимний период данный участок отличает повышенный риск гололедообразования.
Особо отличились при выполнении важного производственного задания мастер Игорь Кузин, электромонтеры Алексей Бражкин, Сергей Отинов, Николай Савельев, водитель Владимир Ушаков.