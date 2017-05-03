Энергетики Южной Якутии усиливают антитеррористическую защиту

Фоторепортаж RusCable.Ru
4 мая 2017, 10:32
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК, УЧЕНИЯ
Энергетики Нерюнгринского РЭС филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» (входит в состав группы «РусГидро») провели крупномасштабное плановое мероприятие по повышению уровня антитеррористической защищенности своих объектов.
По легенде, на территории ПС 110/10 кВ № 42 «Городская-1», находящейся по адресу Нерюнгринский район г. Нерюнгри заложено взрывное устройство. Оперативным составов ЮЯЭС незамедлительно были приняты все необходимые меры реагирования. В короткие сроки организовано обнаружение и оцепление места взрывного устройства в охранной зоне, а затем разминирование и ликвидация ВУ.
В ходе имитации угрозы террористического акта были отработаны вопросы по проверке правильности понимания персоналом своих действий, осуществляемых в условиях ЧС, совершенствование практических навыков руководящего состава объекта энергетики в защите персонала и имущества филиала от опасности возникающих вследствие возможных террористических актов.
В тренировке приняли участие персонал УФСБ РФ по РС (Я) в г. Нерюнгри, отдела МВД России по Нерюнгринскому, ФГКУ «4 ОФПС по РС (Я)», МУ АР «Нерюнгринская Городская Больница» отделение скорой помощи.
В завершении учений, руководители филиала, входящие в комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС, отметили, что поставленные цели и задачи были выполнены в полном объеме, а действия персонала отработаны без замечаний.