 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС обеспечила электроэнергией новый производственно-складской комплекс Москвы

ФСК ЕЭС обеспечила электроэнергией новый производственно-складской комплекс Москвы

4 мая 2017, 15:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

Обсудить на форуме

235 просмотров

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») подключила к Единой национальной электрической сети питающие установки нового производственно-складского комплекса класса «А» в московском микрорайоне Кожухово. Общая площадь комплекса составляет свыше 47 тыс. кв. м.

В соответствии с договором потребитель получил 2 МВт электрической мощности от подстанции 500 кВ «Каскадная». Подключение произведено в установленные сроки без снижения надежности работы Московской энергосистемы.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!