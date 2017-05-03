ФСК ЕЭС обеспечила электроэнергией новый производственно-складской комплекс Москвы

Фоторепортаж с выставки
4 мая 2017, 15:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») подключила к Единой национальной электрической сети питающие установки нового производственно-складского комплекса класса «А» в московском микрорайоне Кожухово. Общая площадь комплекса составляет свыше 47 тыс. кв. м.
В соответствии с договором потребитель получил 2 МВт электрической мощности от подстанции 500 кВ «Каскадная». Подключение произведено в установленные сроки без снижения надежности работы Московской энергосистемы.