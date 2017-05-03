Филиал "Оренбургэнерго" готов к прохождению пожароопасного сезона

Российский международный энергетический форум
4 мая 2017, 16:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО
В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Оренбургэнерго» готовятся к пожароопасному сезону. Этот период для энергетиков начинается после схода снега и продолжается до первых проливных осенних дождей.
За подготовкой и работой оборудования в опасный период следят специальные пожарно-технические комиссии, которые сформированы во всех производственных отделениях и аппарате управления филиала «Оренбургэнерго». Подстанции, питающие объекты жизнеобеспечения, участки воздушных линий и трансформаторные подстанции, находящиеся в лесных массивах и зонах возникновения низовых пожаров, в обязательном порядке готовятся к опасному сезону.
Энергетики расчищают прилегающие к энергообъектам территории от сухой прошлогодней растительности, окапывают землю вокруг подстанций и деревянных опор воздушных линий. Специалисты проверяют обеспеченность автотранспорта и бригад первичными средствами пожаротушения, проверяют подъезды к пожарным гидрантам, резервуарам, водоемам и другим источникам противопожарного водоснабжения.
В районах области проходят совместные с МЧС противопожарные тренировки.
Энергетики обращаются к оренбуржцам и просят не захламлять территории вблизи ЛЭП и подстанций, не разводить костры вблизи энергообъектов и под линиями электропередачи. Всё это может стать причиной возникновения пожара.