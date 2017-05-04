"МРСК Урала" проведет День открытых дверей для поставщиков и потенциальных участников закупочных процедур и ответит на вопросы предпринимателей

19 мая в рамках Дня российского предпринимательства ОАО «МРСК Урала» проведет День открытых дверей для поставщиков и потенциальных участников закупочных процедур, посвященный вопросам организации закупочной деятельности энергокомпании.



К участию в мероприятии приглашены представители различных компаний, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, представители региональных подразделений общественных организаций, представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства и специалисты департамента логистики и материально-технического обеспечения, а также департамента безопасности энергокомпании.



Энергетики в режиме диалога ответят на различные вопросы, касающиеся самой процедуры закупок, требований к оформлению документов для участия в конкурсных процедурах и расскажут о мерах поддержки в рамках действующей программы партнерства ОАО «МРСК Урала» с субъектами малого и среднего бизнеса. Особое внимание будет уделено создавшейся негативной тенденции по предоставлению потенциальными участниками конкурсных процедур недостоверных документов, вопросам применения обеспечительных мер – банковских гарантий к недобросовестным контрагентам, а также правилам проведения закупок и требованиям федерального законодательства.



Стоит отметить, что программа партнерства с субъектами малого и среднего бизнеса работает в компании уже четвертый год. Она устанавливает комплекс мер, направленных на формирование и поддержку класса надежных, квалифицированных и ответственных поставщиков. Мероприятия программы предусматривают увеличение доли закупок заказчика у субъектов малого и среднего бизнеса в общем ежегодном объеме закупок компании, увеличение доли прямых закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе закупок инновационной и высокотехнологичной продукции, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Основная цель реализации программы партнёрства – расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к закупкам электросетевой инфраструктурной компании.



Именно для того, чтобы избежать негативных последствий и работает программа поддержки, которая не только открывает доступ к закупкам сетевой компании, но и формирует класса надежных, квалифицированных и ответственных поставщиков. Также программа партнерства устанавливает ряд требований к субъектам малого и среднего предпринимательства, которые хеджируют риски. Присоединиться к программе может каждый субъект малого и среднего бизнеса. Достаточно зайти на сайт, ознакомиться с положением программы, заполнить и направить в компанию регистрационную форму и пакет документов.



Если говорить о закупочной деятельности ОАО «МРСК Урала», то она является максимально прозрачной. Ключевыми ориентирами в организации закупок является соответствие требованиям федерального законодательства, общепринятым бизнес-практикам в области организации закупок и качество исполнения отраслевых требований.



В течение 2016 года специалисты ОАО «МРСК Урала» провели более 4,6 тысяч закупок на общую сумму более 12,3 млрд рублей. Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за 2016 год составил 977 млн руб. Количество закупок с использованием электронных площадок составил 100% от общего объема процедур в стоимостном выражении. Доля открытых закупочных процедур также зафиксирована на уровне 100% от общего объема закупок, что подтверждает максимальную открытость компании в части стратегии закупочной деятельности. Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил более 6,8 млрд рублей или 75 % от фактического объема в стоимостном выражении.



Более подробную информацию о возможности регистрации на День открытых дверей для поставщиков и потенциальных участников закупочных процедур можно получить на сайте компании в разделе «Закупки для субъектов предпринимательства».