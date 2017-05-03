Международная конференция и выставка "Релейная защита и автоматика энергосистем 2017" завершила свою работу

В Санкт-Петербурге завершила работу Международная конференция и выставка «Релейная защита и автоматика энергосистем 2017». В мероприятии, которое проходило с 25 по 28 апреля, приняли участие более 280 специалистов из 24 стран, в выставочной экспозиции свои стенды представили свыше 60 ведущих производителей и поставщиков оборудования и решений в сфере РЗА.



Главными темами конференции стали современные тенденции и концептуальные вопросы развития систем РЗА, влияние устройств FACTS и HVDC на функциональность систем РЗА сетей переменного тока, вопросы развития систем РЗА в сетях с распределенной генерацией, задачи и технологии моделирования РЗА. Участники мероприятия обсудили направления развития систем противоаварийного и режимного управления, практику применения и вопросы разработки глобальных распределенных систем мониторинга, защиты и управления (WAMPACS), экспертные системы анализа аварийных ситуаций, вопросы развития программных комплексов расчетов и выбора параметров настройки устройств РЗА.



В рамках конференции состоялись заседания семи тематических секций и семинар исследовательского комитета B5 CIGRE. Также программа мероприятия предусматривала проведение ряда круглых столов. 26 апреля российские эксперты обсудили вопросы, запланированные к обсуждению на коллоквиуме комитета В5 CIGRE, который пройдет в Новой Зеландии в сентябре. Темой круглого стола 27 апреля стали национальные проекты «Развитие и внедрение системы автоматизированной защиты и управления электрической подстанцией нового поколения (АСЗУ iSAS)» и «Разработка и внедрение цифровых электрических подстанций и станций на вновь строящихся и реконструируемых объектах энергетики» (проект «Цифровая подстанция»). Круглый стол, прошедший 28 апреля, был посвящен проблемам кибербезопасности в энергосистемах. В последний день мероприятия в зоне выставочной экспозиции состоялась традиционная постер-сессия, на которой российские и зарубежные специалисты представили доклады, не вошедшие в основную программу конференции.



В ходе общения с представителями СМИ председатель исследовательского комитета В5 «Релейная защита и автоматика» СИГРЭ Йони Патриота де Сикуэйра (Iony Patriota de Siqueira) рассказал о приоритетных направлениях развития РЗА и деятельности возглавляемого им комитета. По его словам, в настоящее время главным вызовом, который стоит перед отраслью, является взаимная зависимость оборудования и программного обеспечения РЗА. «Производители предлагают решения, в которых оборудование и программное обеспечение интегрировано друг с другом. Это создает некоторые сложности при модернизации подстанций. Так что следующей инновацией, которую мы ждем в релейной защите и автоматизации, касается разделения оборудования и программного обеспечения, которое позволит покупать устройства и программы у разных поставщиков и производителей», – заявил Йони Патриота де Сикуэйра.



Отвечая на вопрос о реновации устройств РЗА, заместитель главного инженера ПАО «РусГидро» Магомед Ябузаров отметил, что полная замена парка устройств без реконструкции первичной схемы объектов нецелесообразна. «Конечно, вопросы морального старения и физического износа важны. Но без возникновения новых функциональных требований или требований к надежности комплексов РЗА, мы не будем ставить вопрос о реновации отдельных устройств. Тем не менее, необходимость усовершенствования и интеграции «старых» устройств в новые системы периодически возникает. Необходимо учитывать реальную обстановку, и в каждом конкретном случае принимать решение о реновации индивидуально», – подчеркнул Магомед Ябузаров.



Заместитель председателя правления ПАО «ФСК ЕЭС» Павел Корсунов рассказал о текущем статусе проекта «Цифровая подстанция». На текущий год запланировано введение в эксплуатацию переключательного пункта Западная Сибирь – Тобол, в котором технологии цифровой подстанции будут представлены достаточно широко. Кроме того, в НТЦ ФСК ЕЭС действует полигон «Цифровая подстанция», на котором будут апробироваться все предлагаемые проектом решения.



Заместитель председателя правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко проинформировал участников пресс-конференции о текущей ситуации с противоаварийным и режимным управлением и перспективах его развития. «Мы считаем, что созданная в России система противоаварийной и режимной автоматики, пожалуй, лучшая в мире. Системный оператор развивал, и будет развивать централизованную систему противоаварийного управления – ЦСПА. В настоящий момент мы находимся на пути создания данных управляющих центров во всех объединенных диспетчерских управлениях. При этом мы меняем не только количество централизованных систем, но и алгоритмическую часть. Партнеры из НТЦ ЕЭС разработали ЦСПА третьего поколения, которое мы внедряем в настоящее время», – отметил Сергей Павлушко.



Выступая на церемонии закрытия, председатель программного комитета, заместитель директора по управлению режимами АО «СО ЕЭС» Андрей Жуков вручил Йони Патриоте де Сикуэйра и другим активным участникам конференции памятные дипломы РНК СИГРЭ и отметил важность взаимодействия с иностранными коллегами. «Это знак нашего признания, дружбы и самого серьезного отношения к совместной работе. Очень многое, что нами достигнуто, связано с использованием опыта иностранных коллег. Мы должны обмениваться знаниями с теми, кто уже решил те проблемы, с которыми мы только столкнулись – устройства FACTS, солнечные и ветровые генераторы и многое другое», – подчеркнул Андрей Жуков.



В свою очередь Йони Патриота де Сикейра поделился своим отношением к прошедшей конференции и отметил ее особенности. «Это мероприятие отличается от других подобных, которые я регулярно посещаю. Честно говоря, это моя любимая конференция, и каждый год она становится все лучше и лучше. Прекрасно, что в ней принимало участие так много молодых людей. Так же я хотел бы отметить высокую концентрацию российских инноваций – я убедился, что Россия находится в авангарде развития в области программного обеспечения и эволюции РЗА. Кроме того, хотел бы отдельно сказать об уровне участия россиян в международных рабочих группа исследовательского комитета В5 СИГРЭ – работой двух из них руководят ваши соотечественники», – заявил руководитель исследовательского комитета В5 СИГРЭ.



В заключении, Андрей Жуков поблагодарил всех за плодотворную работу и отметил, что программа следующей конференции будет сформирована на основе предложений ее участников. «Мы готовы обсуждать все, что актуально с точки зрения развития технологий РЗА», – добавил Андрей Жуков.