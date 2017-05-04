"Мособлэнерго" обучило 200 диспетчеров

Фоторепортаж RusCable.Ru
4 мая 2017, 17:11
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
АО «Мособлэнерго» провело дополнительное обучение оперативно-диспетчерского состава компании по темам: допуск бригад к работе; выдача разрешений на подготовку рабочих мест; подготовка схемы по бланку переключения. Семинары проводились одновременно на двух площадках: в Одинцовском и Люберецком филиалах. Общее количество диспетчеров, которые приняли участие в обучении и представляли все филиалы компании, - 200 человек.
Семинары проводились для унификации диспетчерской работы в филиалах компании – приведению к единым стандартам порядка подготовки рабочих мест. В обучающую программу были включены темы: этапы проведения переключений; оформление разрешений и допуска к работе; проведение инструктажей и других процедур, которые включены в повседневную и аварийную работу диспетчерских.
Обучение было организовано компанией самостоятельно, на базе собственных учебных программ. Подготовка диспетчеров также проводится в рамках исполнения протокола заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Московской области, который возглавляет заместитель председателя правительства региона Дмитрий Пестов. Исходя из предписаний данного протокола, «Мособлэнерго» обязано обеспечить подготовку максимального количества оперативного и оперативно-ремонтного персонала всех филиалов с предоставлением прав «допускающего», «оперативных переключений», «оперативных переговоров».