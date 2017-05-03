ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" получил новые сертификаты на нефтепогружной кабель

На основании Закона РФ «О сертификации продукции и услуг», ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провёл очередную добровольную сертификацию кабельной продукции.



Предприятием получен сертификат соответствия ГОСТ Р на следующие марки кабелей для погружных электронасосов на напряжение 3,3; 4,0 и кВ:

КПБП-90, КПБК-90; КПсПБП-120, КПсПБК-120; КПсПпБП-120, КПсПпБК-120; КПпБП-120, КПпБК-120;

КПсПБП-130, КПсПБК-130; КПсПпБП-130, КПсПпБК-130; КПпБП-130, КПпБК-130;

КПпТБП-140, КПпТБК-140.

Также сертификат получен для вышеперечисленных марок кабеля в категории исполнения К1.