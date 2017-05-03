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ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" получил новые сертификаты на нефтепогружной кабель

На основании Закона РФ «О сертификации продукции и услуг», ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провёл очередную добровольную сертификацию кабельной продукции.

Предприятием получен сертификат соответствия ГОСТ Р на следующие марки кабелей для погружных электронасосов на напряжение 3,3; 4,0 и кВ:

  • КПБП-90, КПБК-90; КПсПБП-120, КПсПБК-120; КПсПпБП-120, КПсПпБК-120; КПпБП-120, КПпБК-120;
  • КПсПБП-130, КПсПБК-130; КПсПпБП-130, КПсПпБК-130; КПпБП-130, КПпБК-130;
  • КПпТБП-140, КПпТБК-140.

Также сертификат получен для вышеперечисленных марок кабеля в категории исполнения К1.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
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