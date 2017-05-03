ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" получил новые сертификаты на нефтепогружной кабель

Фоторепортаж с выставки
4 мая 2017, 13:54
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ, НЕФТЕПОГРУЖНОЙ КАБЕЛЬ
На основании Закона РФ «О сертификации продукции и услуг», ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провёл очередную добровольную сертификацию кабельной продукции.
Предприятием получен сертификат соответствия ГОСТ Р на следующие марки кабелей для погружных электронасосов на напряжение 3,3; 4,0 и кВ:
Также сертификат получен для вышеперечисленных марок кабеля в категории исполнения К1.