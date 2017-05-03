ООО "Башкирэнерго" завершает строительство КЛ 10 кВ "Миловка – Романовка"

Уфимские городские электрические сети ООО «Башкирэнерго» завершают строительство двухцепной кабельной линии электропередачи 10 кВ «Миловка – Романовка» протяженностью 7,8 км для электроснабжения малоэтажной застройки населенного пункта Романовка, находящегося на юго-западной границе столицы Башкирии - на стыке Демского района г. Уфы и мкр. Затон. Тем самым, в полном объеме будут выполнены работы в рамках второго этапа строительства распределительного пункта (РП) 10 кВ «Романовка» и сопутствующей электросетевой инфраструктуры.



Помимо строительства КЛ, энергетики выполнили частичную реконструкцию ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Миловка» - заменили трансформаторы тока в трех ячейках 10 кВ и провели модернизацию устройств релейной защиты и автоматики в двух ячейках. По требованию Башкирского РДУ - филиала АО «СО ЕЭС», в ближайшее время предстоит выполнить работы по монтажу и наладке устройства автоматической частотной разгрузки присоединений 10 кВ подстанции.



К строительству самого РП 10 кВ энергетики приступили в январе 2015 года, что стало первым этапом будущей масштабной энергетической стройки. Электросетевики построили и запитали энергообъект по воздушным линиям электропередачи 10 кВ. На втором этапе, реализация которого была осуществлена в январе-апреле 2017 года, энергетики связали ПС 110 кВ «Миловка» и РП 10 кВ «Романовка» кабельной линией электропередачи. И, наконец, на третьем этапе строительных работ, которые должны стартовать в 2018 году, планируется преобразовать РП в полноценную подстанцию 110 кВ «Романовка».



Распределительный пункт и построенная в будущем на его основе подстанция предназначены для инфраструктурного обеспечения проекта «Города-парка» в районе Романовки. Он разработан французскими архитекторами с привлечением испанских и британских специалистов. Жилой район рассчитан на 100 тысяч жителей, его общая площадь — 2,5 миллиона квадратных метров. Территория здесь незатапливаемая, все зеленые насаждения также будут сохранены. Новый район свяжет с городом мост через реку Белая в районе Нижегородки, благодаря которому до центра можно будет добраться за 10-15 минут. В первую очередь предполагается развитие инженерных сетей, строительство дорог и моста. Здесь будет и дорогое жилье, и социальное. Предусмотрено возведение торговых, спортивных, социальных объектов, обустройство парковых зон, пешеходной улицы.



Следует отметить, что строительство РП 10 кВ и будущей подстанции 110 кВ «Романовка» является частью большой работы, выполняемой башкирскими энергетиками для электроснабжения юго-западной части г. Уфы. Именно здесь ведется основное жилищное строительство в башкирской столице. И, чтобы обеспечить надежное и качественное энергоснабжение кварталов с высотной застройкой и малоэтажными микрорайонами и населенными пунктами, ООО «Башкирэнерго» и ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерние компании АО «БЭСК») ведут строительство разветвленной электросетевой инфраструктуры, центральными элементами которой станут подстанция 110 кВ «Кустаревская» (ввод в промышленную эксплуатацию намечен на 2017 год) и РП 10 кВ «Романовка».