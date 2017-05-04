Потребление электроэнергии в ЕЭС России в апреле 2017 года увеличилось на 4,3 % по сравнению с апрелем 2016 года

По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в апреле 2017 года составило 84,1 млрд кВт•ч, что на 4,3 % больше объема потребления за апрель 2016 года. Потребление электроэнергии в апреле 2017 года в целом по России составило 85,8 млрд кВт•ч, что на 3,4 % больше, чем в апреле 2016 года.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления потребителями и выработки электроэнергии электростанциями, расположенными в Единой энергетической системе России, а также работающими в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистемах центральной и западной Якутии). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем. С 1 января 2017 года показатели потребления и выработки по ЕЭС России и ОЭС Юга формируются с учетом Крымской энергосистемы.

В апреле 2017 года электростанции ЕЭС России выработали 85,0 млрд кВт•ч, что на 3,9 % больше чем в апреле 2016 года. Выработка электроэнергии в России в целом в апреле 2017 года составила 86,7 млрд кВт•ч, что на 3,4 % больше выработки в апреле прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в апреле 2017 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 50,2 млрд кВт•ч, что на 4,9 % больше, чем в апреле 2016 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 13,9 млрд кВт•ч (на 3,7 % меньше уровня 2016 года), выработка АЭС – 16,0 млрд кВт•ч (на 8,9 % больше уровня 2016 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 4,8 млрд кВт•ч (на 0,7 % больше уровня 2016 года).

Максимум потребления мощности в апреле 2017 года в ЕЭС России составил 129 053 МВт, что выше максимума потребления мощности в апреле 2016 года на 3,6 %.

Увеличение потребления электроэнергии и мощности в ЕЭС России связанно с более низкой по сравнению с прошлым годом среднемесячной температурой. В апреле 2017 года ее значение составило 4,7 °С, что на 2,2 °С ниже, чем в апреле прошлого года.

Данные за апрель 2017 года

ОЭС/ Энергозона Выработка, млрд кВт•ч Относительно апреля 2016 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно апреля 2016 года, % Востока (с учетом технологически изолированных энергосистем) 4,0 5,7 3,6 1,2 Сибири (с учетом технологически изолированных энергосистем) 17,1 -2,7 17,3 -0,5 Урала 21,2 5,0 21,3 3,2 Средней Волги 8,7 0,5 8,6 5,3 Центра 19,3 10,5 19,5 4,6 Северо-Запада 8,7 4,2 7,9 5,2 Юга 7,7 1,5 7,6 15,4

Потребление электроэнергии за четыре месяца 2017 года в целом по России составило 375,1 млрд кВт•ч, что на 1,3 % больше, чем за тот же период 2016 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 367,9 млрд кВт•ч, что на 2,1 % больше чем в январе – апреле 2016 года. Без учета 29 февраля 2016 года электропотребление за четыре месяца 2017 года по России в целом и ЕЭС России выросло на 2,1 % и 3,0 % соответственно.

С начала 2017 года выработка электроэнергии в России в целом составила 379,4 млрд кВт•ч, что на 1,0 % больше объема выработки в январе – апреле 2016 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за четыре месяца 2017 года составила 372,1 млрд кВт•ч, что на 1,5 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки электроэнергии за четыре месяца 2017 года составило 1,9% по России в целом и 2,4% по ЕЭС России.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение первых четырех месяцев 2017 года несли ТЭС, выработка которых составила 227,1 млрд кВт•ч, что на 0,5 % больше, чем в январе – апреле 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за четыре месяца 2017 года составило 1,4%). В январе – апреле 2017 года выработка ГЭС составила 53,0 млрд кВт•ч, что на 0,1 % меньше, чем за такой же период прошлого года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за четыре месяца 2017 года составило 0,7%), выработка АЭС – 71,0 млрд кВт•ч, что на 6,6 % больше, чем в аналогичном периоде 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за четыре месяца 2017 года составило 7,5%), выработка электростанций промышленных предприятий – 20,9 млрд кВт•ч, что на 0,3 % меньше показателя января – апреля 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за четыре месяца 2017 года составило 0,5%).

Данные за четыре месяца 2017 года