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Отраслевые новости: Энергетика

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в апреле 2017 года увеличилось на 4,3 % по сравнению с апрелем 2016 года

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в апреле 2017 года увеличилось на 4,3 % по сравнению с апрелем 2016 года

4 мая 2017, 16:36
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

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По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в апреле 2017 года составило 84,1 млрд кВт•ч, что на 4,3 % больше объема потребления за апрель 2016 года. Потребление электроэнергии в апреле 2017 года в целом по России составило 85,8 млрд кВт•ч, что на 3,4 % больше, чем в апреле 2016 года.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления потребителями и выработки электроэнергии электростанциями, расположенными в Единой энергетической системе России, а также работающими в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистемах центральной и западной Якутии). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем. С 1 января 2017 года показатели потребления и выработки по ЕЭС России и ОЭС Юга формируются с учетом Крымской энергосистемы.

В апреле 2017 года электростанции ЕЭС России выработали 85,0 млрд кВт•ч, что на 3,9 % больше чем в апреле 2016 года. Выработка электроэнергии в России в целом в апреле 2017 года составила 86,7 млрд кВт•ч, что на 3,4 % больше выработки в апреле прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в апреле 2017 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 50,2 млрд кВт•ч, что на 4,9 % больше, чем в апреле 2016 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 13,9 млрд кВт•ч (на 3,7 % меньше уровня 2016 года), выработка АЭС – 16,0 млрд кВт•ч (на 8,9 % больше уровня 2016 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 4,8 млрд кВт•ч (на 0,7 % больше уровня 2016 года).

Максимум потребления мощности в апреле 2017 года в ЕЭС России составил 129 053 МВт, что выше максимума потребления мощности в апреле 2016 года на 3,6 %.

Увеличение потребления электроэнергии и мощности в ЕЭС России связанно с более низкой по сравнению с прошлым годом среднемесячной температурой. В апреле 2017 года ее значение составило 4,7 °С, что на 2,2 °С ниже, чем в апреле прошлого года.

Данные за апрель 2017 года

ОЭС/ Энергозона

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно апреля

2016 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно апреля

2016 года, %

Востока (с учетом технологически изолированных энергосистем)

4,0

5,7

3,6

1,2

Сибири (с учетом технологически изолированных энергосистем)

17,1

-2,7

17,3

-0,5

Урала

21,2

5,0

21,3

3,2

Средней Волги

8,7

0,5

8,6

5,3

Центра

19,3

10,5

19,5

4,6

Северо-Запада

8,7

4,2

7,9

5,2

Юга

7,7

1,5

7,6

15,4

Потребление электроэнергии за четыре месяца 2017 года в целом по России составило 375,1 млрд кВт•ч, что на 1,3 % больше, чем за тот же период 2016 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 367,9 млрд кВт•ч, что на 2,1 % больше чем в январе – апреле 2016 года. Без учета 29 февраля 2016 года электропотребление за четыре месяца 2017 года по России в целом и ЕЭС России выросло на 2,1 % и 3,0 % соответственно.

С начала 2017 года выработка электроэнергии в России в целом составила 379,4 млрд кВт•ч, что на 1,0 % больше объема выработки в январе – апреле 2016 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за четыре месяца 2017 года составила 372,1 млрд кВт•ч, что на 1,5 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки электроэнергии за четыре месяца 2017 года составило 1,9% по России в целом и 2,4% по ЕЭС России.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение первых четырех месяцев 2017 года несли ТЭС, выработка которых составила 227,1 млрд кВт•ч, что на 0,5 % больше, чем в январе – апреле 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за четыре месяца 2017 года составило 1,4%). В январе – апреле 2017 года выработка ГЭС составила 53,0 млрд кВт•ч, что на 0,1 % меньше, чем за такой же период прошлого года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за четыре месяца 2017 года составило 0,7%), выработка АЭС – 71,0 млрд кВт•ч, что на 6,6 % больше, чем в аналогичном периоде 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за четыре месяца 2017 года составило 7,5%), выработка электростанций промышленных предприятий – 20,9 млрд кВт•ч, что на 0,3 % меньше показателя января – апреля 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за четыре месяца 2017 года составило 0,5%).

Данные за четыре месяца 2017 года

ОЭС/ Энергозона

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно января – апреля 2016 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно января – апреля 2016 года, %

Востока (с учетом технологически изолированных энергосистем)

17,8

-0,4

16,9

-1,1

Сибири (с учетом технологически изолированных энергосистем)

75,2

-2,1

75,6

-2,1

Урала

91,1

2,7

91,7

2,0

Средней Волги

36,7

-6,8

37,8

3,6

Центра

85,9

6,1

84,5

1,9

Северо-Запада

38,7

2,5

33,8

0,7

Юга

34,0

3,5

34,8

12,6

Компания: АО "СО ЕЭС"

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