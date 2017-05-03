Результаты 1 квартала 2017 года по РСБУ МРСК Урала

Фоторепортаж с выставки
4 мая 2017, 09:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК УРАЛА
Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 1 кв. 2017 г. составила 18 682,3 млн рублей, что на 2 081,3 млн рублей (12,5%) выше, чем в 1 кв. 2016 г. Увеличение обусловлено ростом выручки от услуг по передаче электроэнергии.
Себестоимость (с учетом управленческих расходов) составила 16 873,4 млн рублей, что на 981,2 млн рублей (6,2%) выше уровня 1 кв. 2016 г. Данный рост обусловлен увеличением расходов на компенсацию потерь, в связи с ростом средневзвешенной нерегулируемой цены, а так же увеличением расходов на услуги ОАО «ФСК», ростом тарифа на услуги распределительных компаний.
Прибыль до налогообложения составила 1 206,6 млн рублей, что на 284,1 млн рублей выше, чем в 1 кв. 2016 г.
По итогам 1 кв. 2017 г. чистая прибыль Общества составила 939,7 млн рублей (на 204,3 млн рублей выше уровня 1 кв. 2016 г.). Увеличение чистой прибыли связано с ростом выручки по передаче электроэнергии.
Бухгалтерскую отчетность за 1 квартал 2017 г., подготовленную в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), Вы можете найти на корпоративном сайте МРСК Урала в разделе «Финансовая отчетность».