Смоленскэнерго готово к безопасному проведению массовых ремонтных работ

Фоторепортаж RusCable.Ru
4 мая 2017, 17:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СМОЛЕНСКЭНЕРГО
В филиале ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» завершена подготовка к массовым ремонтно-профилактическим работам. В рамках проверки готовности подразделений филиала к безопасному и качественному проведению ремонтов энергетиками реализован комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на предотвращение случаев производственного травматизма. Так в преддверии массовых работ в филиале были, разработаны мероприятия, обеспечивающие безопасность проводимых работ, проверена обеспеченность бригад и диспетчерских пунктов документами, необходимыми для безопасной организации и выполнения работ.
К началу работ были проведены дополнительные инструктажи и обучение персонала по вопросам охраны труда. Во всех районах электрических сетей проведены показательные обучающие допуски персонала на различные виды работ. Персонал, выполняющий работы на электрооборудовании, обеспечен специальной одеждой, средствами защиты, приспособлениями, инструментами и приборами, аптечками первой помощи, устойчивой связью с диспетчерами. Диспетчерские пункты, в свою очередь, оснащены исправными устройствами записи оперативных переговоров с подключением всех используемых каналов связи.
Проведение массовых ремонтных работ направлено на повышение надежности электросетевого комплекса Смоленскэнерго и обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей области. От успешного и своевременного выполнения ремонтов напрямую зависит готовность филиала к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов и безаварийное прохождение зимних максимумов нагрузок.