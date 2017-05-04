Страны нового Шелкового пути соединят сверхскоростные поезда

Фоторепортаж RusCable.Ru
4 мая 2017, 15:24
Рубрика: В мире
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Китай разрабатывает новое поколения сверхскоростных пассажирских поездов, способных развивать скорость до 400 км/ч. Они должны появиться в 2020 году и соединить ключевые регионы «Экономического пояса Шелкового пути».
Новые поезда появятся в поддержку инициативы «Один пояс и один путь», которую правительство КНР выдвинуло в 2013 году и которая заключается в формировании новой модели международного сотрудничества, экономического партнерства и культурного обмена между цивилизациями в духе Шелкового пути.
По мнению Фэн Хао, представителя Государственной комиссии по развитию и реформам, сверхскоростной поезд должен соединить густо населенные страны и регионы и снять лишнюю нагрузку с автотрасс, сообщает China Daily.
«Поскольку многие страны вдоль нового шелкового пути, особенно в Центральной и Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе планируют строить высокоскоростные железнодорожные пути или улучшать собственные транспортные системы, они будут рады получить технологическую поддержку со стороны Китая», — уверен Фэн.
При производстве подвижного состава сверхскоростных поездов китайские инженеры используют новые материалы — углеродное волокно и алюминиевые сплавы, которые помогут сократить их вес и увеличить энергетическую эффективность, рассказал Цяо Фэн, главный инженер компании CRRC Changchun Railway Vehicles, подразделения China Railway Rolling Stock Corp.
Академик Лю Юмэй из Китайской инженерной академии считает, что запускать сверхскоростные поезда на скорости 400 км/ч экономически не выгодно, поскольку придется часто менять запчасти, электрические контакты и ремонтировать рельсовый путь. Но если построить новые пути и снизить стоимость деталей, проблема исчезнет.
Та же корпорация CRRC собирается запустить в Китае самый быстрый поезд на магнитной подушке, способный развивать скорость до 600 км/ч. Потребление энергии в них сократится на 10% по сравнению с уже существующими аналогами, разгоняющимися до 350 км/ч. Кроме того, Китай может похвастаться самой крупной сетью высокоскоростных поездов в мире.
Источник: Хайтек.