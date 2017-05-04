Строители построили половину опор моста через Керченский пролив

Строители завершили сооружение 50% опор моста через Керченский пролив, в том числе выполнили все сухопутные опоры автодорожной части. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".



Вместе с тем более 3 километров автодорожного моста уже перекрыто пролетами. Работа по строительству будущей автодороги развернута на всех морских участках. "К маю мы завершили производство работ на половине опор моста: из 595 опор исполнено 298. Основную часть составили опоры автодорожной части, ввод которой планируется на год раньше, чем железнодорожная", — рассказал начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков.



Проектом предусмотрено 595 опор, из которых на железнодорожную часть приходится 307, на автодорожную – 288 (последний, керченский, участок автодороги запроектирован в виде насыпи). Строители на данный момент выполнили более 220 опор автодорожного моста и до конца года рассчитывают полностью завершить сооружение опор под будущую автодорогу.



Одновременно идут работы по монтажу пролетных строений. На готовые опоры опущено почти 70 пролетов. На четырех участках автодорожного моста проект предусматривает устройство железобетонной плиты проезжей части. Такие работы уже выполнены почти на 20%.



"Сегодня мы плавно переходим к подготовительным работам по устройству асфальтобетонного покрытия. Они включают в себя подбор состава материала, испытания материалов, составление рецептов асфальтобетонных смесей, — рассказал Новиков. – В мае-июне планируем провести опытные работы по устройству асфальтобетона и созданию эталонных участков, на которых проведем испытания для выбора оптимального варианта асфальтобетонного покрытия моста".



Общая протяженность морских участков моста – более 6 км из 19 км. В акватории мостовикам предстоит построить в общей сложности 170 опор. Из них 25 уже готовы.



"Технологически самый сложный и объемный по работам – участок фарватера Керчь-Еникальского канала. Мы уже закончили погружение трубосвай в фундаменты двух фарватерных опор – по 95 трубосвай на каждую", — рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.



По его словам, сейчас идет поэтапная операция по сооружению ростверков фарватерных опор. "На каждый требуется более 1,5 тысяч тонн арматуры и 6 тысяч кубометров бетона", — добавил он.



На технологической площадке в Керчи продолжается сборка арочных пролетных строений моста. Собрано более 7 тысяч тонн металлоконструкций из почти 10 тысяч тонн. В конце лета – начале осени собранные железнодорожная, а затем автодорожная арки будут перевезены к фарватеру для монтажа в проектное положение.



В инфоцентре также сообщили, что при строительстве моста погружено на разную глубину более 4,8 тысяч из почти 7 тысяч свай трех типов, предусмотренных проектом. В том числе это более 3,6 тысяч стальных трубчатых свай (около 250 км трубы). Работы по погружению свай на сухопутных участках завершены на 90%, на морских – на 42%.



На сооружение буронабивных свай, создание железобетонных сердечников трубосвай, устройство ростверков, тел опор, ригелей и формирование плиты проезжей части ушло уже более 170 тысяч кубометров бетона. Мобильные заводы, возведенные еще в 2015 году в рамках подготовки к строительству на Тамани и в Керчи, увеличивают производство бетона более чем в 1,5 раза – до 27 тысяч кубометров ежемесячно.



Также собрано более 41 тысячи тонн металлоконструкций пролетов автодорожного и железнодорожного моста. Это 77 пролетов, 68 из которых уже установлены в проектное положение. На морском участке между косой и островом Тузла производится монтаж пролетов методом поперечной надвижки, на участках от острова к фарватеру и от Керчи к фарватеру идет продольная надвижка пролетных строений.



Источник: РИА Крым.