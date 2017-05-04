ТТК закрыл проект беспроводного интернета

Подконтрольный РЖД оператор связи "Транстелеком" (ТТК) отказался от проекта по оказанию услуг доступа в интернет по технологии WiMax, в который планировалось вложить около 1 млрд руб. В компании давно поняли, что WiMax — неперспективная технология для массового сегмента, считают эксперты. Теперь ТТК планирует использовать полученные под строительство сети WiMax частоты 3,5 ГГц для развития технологии LTE, но для этого требуется разрешение властей.



Компания ТТК свернула проект по оказанию услуг беспроводного широкополосного доступа в интернет (БШПД) по технологии WiMax, рассказал "Ъ" источник, близкий к компании, и подтвердили в ТТК. "Инвестиций в развитие этой сети компания не планирует",— сообщила представитель ТТК. По ее словам, в компании "прорабатываются дальнейшие планы по использованию частот".



ТТК получила частоты 3,4-3,55 ГГц для строительства сетей БШПД в 27 городах России на конкурсе в сентябре 2011 года. ТТК должна была построить определенное количество базовых станций для развертывания сети на территории городов, потратив от 1,6-4,8 млн руб. на создание инфраструктуры в каждом городе, где были получены частоты. В строительство сети только в 18 городах компания должна была инвестировать около 64 млн руб. Как заявлял в 2011 году бывший президент ТТК Артем Кудрявцев, всего в проект планировалось вложить около 1 млрд руб. В ТТК не уточнили, в какой мере были реализованы конкурсные условия. У компании, по собственным данным, есть разрешение на использование частот в диапазоне 3,5 ГГц в 91 городе России. По словам источника в компании, сети WiMax были демонтированы еще конце 2016 года, при этом компания продолжает платить за частотный ресурс.



Источник "Ъ", близкий к компании, уверен, что освободившиеся частоты в диапазоне 3,4-3,5 ГГц компания будет использовать для предоставления услуг по технологии LTE. "Когда компания получала эти частоты, в перспективе планировалось использовать их под LTE. И сеть WiMax стоилась на оборудовании с возможностью дальнейшей миграции на технологию LTE (LTE-ready),— пояснил собеседник "Ъ".— Уже тогда было понятно, что WiMax — тупиковая технология и развивать ее для массового сегмента не имеет смысла". В конце прошлого года президент ТТК Роман Кравцов говорил в интервью CNews, что технологии LTE-R в перспективе могут иметь развитие на инфраструктуре железных дорог для нужд технологической связи. Однако у ТТК нет лицензии для оказания услуг связи LTE.



По данным "ТМТ Консалтинга", в 2016 году рынок фиксированного БШПД на основе различных технологий составил около 100 тыс. подключений. Более 50% в этом сегменте занимает оператор "Энфорта" (принадлежит "ЭР-Телеком"), более 10% принадлежит МТС (после покупки "Таском"), еще 7% — "Простор Телеком" (АО "Квантум"). "Сети WiMax могут быть еще востребованы в местах, где слабое покрытие сотовых сетей в Московской области, на территориях сетевых магазинов, на АЗС. Но с развитием сетей 3G и LTE сети WiMax стали менее популярны",— констатирует гендиректор "ТМТ Консалтинга" Константин Анкилов. WiMax используется преимущественно в стационарном варианте, в основном там, где отсутствует проводной доступ и нет покрытия сетей 3G/4G, добавил руководитель департамента беспроводных технологий J'son & Partners Consulting Виталий Солонин.



Помимо ТТК частотами 3,5 ГГц владеют, в частности, структуры, оказывающие услуги БШПД по технологии WiMax под брендом FreshTel. В 2015 году их купил "Ростелеком", и теперь оператор лоббирует разрешение оказывать на этих частотах мобильный доступ в интернет, а в перспективе — технологическую нейтральность (когда частоты не привязаны к определенной технологии), рассказали "Ъ" два источника на рынке связи. В этом же, по их словам, заинтересована ТТК. А вот компания "Энфорта", оказывающая, в частности, услуги на базе WiMax, переходить на LTE не планирует, сообщил ее представитель.



"Сейчас перспектив у WiMax практически нет",— категоричен Виталий Солонин. После 2020 года часть операторов, вероятно, сможет использовать имеющийся у них частотный ресурс для развития сетей 5G, считает он. По оценке инвесткомпании "Совлинк", частоты 3,5 ГГц являются наиболее привлекательными для развития 5G. "Ожидается, что в России в 2017-2020 годах заработает принцип технологической нейтральности. Это позволит мобильным операторам строить и развивать даже текущие 4G LTE-сети в диапазоне 3,5 ГГц",— отмечается в отчете "Совлинка". Частоты 3,5 ГГц дадут возможность строить 5G-сети в городах с высокой плотностью населения, поэтому их стоимость "сильно увеличится", прогнозирует "Совлинк".



Источник: Коммерсант.

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