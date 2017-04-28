В 2016 году в "Новгородэнерго" с помощью тепловизоров обследовано 190 энергообъектов

Фоторепортаж с выставки
4 мая 2017, 10:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО
В 2016 году специалисты новгородского филиала МРСК Северо-Запада провели обследование 134 подстанций 35-110 кВ и 56 воздушных линий электропередачи 35-110 кВ с применением оборудования тепловизионного контроля. Выявленные дефекты были устранены в ходе подготовки предприятия к осенне-зимнему периоду.
Как отметил заместитель главного инженера по эксплуатации «Новгородэнерго» Леонид Ларионов, использование тепловизоров помогает выявлять дефекты оборудования на ранней стадии их развития. Это позволяет предотвратить внезапный выход энергоустановок из строя, а также более эффективно планировать ремонтную программу.
«По нормативам проверка оборудования должна проводиться раз в три года. Мы проводим чаще – раз в год. Тепловизионный контроль регулярно проходят все наши подстанции 35-110 кВ. Особо ответственные объекты проверяются ежеквартально», - отметил он.
По его словам ввод оборудования в работу после текущего и капитального ремонта также производится только после обследования с помощью аппаратуры тепловизионного контроля.
«Тепловизоры помогают выявлять зоны локального нагрева. Чаще всего – это места электрических соединений. Тепловизионный контроль можно проводить в процессе работы оборудования», - пояснил Леонид Ларионов.
В настоящий момент в распоряжении специалистов «Новгородэнерго» имеется шесть тепловизоров различных марок и функциональных возможностей. В планах приобретение еще двух приборов. Технический персонал периодически изучает новые образцы выпускаемого оборудования. Так, в апреле 27 специалистов из производственных отделений «Новгородэнерго» обучились работать с новыми моделями тепловизоров фирмы Fluke.