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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Комиэнерго объединили два производственных отделения

В Комиэнерго объединили два производственных отделения

4 мая 2017, 17:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОМИЭНЕРГО

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С 1 мая 2017 года в структуре филиала МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» произошли изменения – производственные отделения (ПО) «Южные электрические сети» и «Сыктывкарские электрические сети» объединены в одно производственное отделение с наименованием «Южные электрические сети». Состав «Южных электрических сетей» пополнился двумя районами электрических сетей (РЭС) – Сыктывкарским и Эжвинским. Изменение структуры позволит оптимизировать бизнес-процессы филиала.
 
Теперь в зоне обслуживания ПО «Южные электрические сети» Удорский, Усть-Вымский, Княжпогостский, Сыктывдинский, Корткеросский, Усть-Куломский, Сысольский, Койгородский, Прилузский районы, город Сыктывкар и его пригороды.
 
Директором обновленного ПО «Южные электрические сети» остался Эдуард Денерт, экс-руководитель Сыктывкарских сетей Михаил Глухой назначен одним из его заместителей. Почтовый адрес:  167610, Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Дырнос, д.106.
 
По вопросам оказания услуг обращаться по телефону 8-800-250-17-00 (бесплатно), по общим вопросам - (8212) 20-58-59 (приемная ПО «Южные электрические сети»).
 
С мая в филиале «Комиэнерго» 4 производственных отделения: Южные электрические сети, Центральные электрические сети, Печорские электрические сети и Воркутинские электрические сети. Работу производственных отделений планирует и организует аппарат управления филиала МРСК Северо-Запада «Комиэнерго».

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"
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